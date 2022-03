Air Greenland om oliepriserne: Kan få konsekvenser for billetpriser

Merete Lindstrøm Fredag, 11. marts 2022 - 17:45

Den seneste uge har gennemsnitsstigningen på brændstofpriserne i Europa været på 32,8 procent. Det rammer også Air Greenland, fortæller direktør Jacob Nitter til Sermitsiaq.AG.

- Det vi tanker i Grønland, får vi fra Polaroil, og der er vi forskånet for prisstigninger endnu. Men på Atlantflyvningerne tanker vi også i København og er derfor påvirket af verdensmarkedet på brændstof.

Priserne verden over er i høj grad påvirket af konflikten mellem Rusland og Ukraine, da Rusland er verdens største producent af olie og gas.

En prisjustering kan blive nødvendig

En stor del af det brandstof der indkøbes hos Air Greenland bruges til atlantflyvningerne og cirka 30 procent af virksomhedens produktionsomkostninger er brændstof.

- Det er selvfølgelig voldsomt det der sker med priserne i øjeblikket. Vi holder øje med situationen, og vi kan ikke leve med at prisstigningerne varer for længe, så hvis det bliver ved bliver vi nødt til at justere vores priser også, siger Jacob Nitter.

Han kan ikke sige, hvor lang tid der vil gå, før det bliver nødvendigt med en eventuel en prisstigning på flybilletter, men det afhænger i høj grad af Ukraine-konfliktens betydning på prisstigningerne.

- Jeg er nødt til at blive klogere på de bagvedliggende mekanismer i markedet, for at finde ud af hvor lang tid det kommer til at stå på. Vi vil selvfølgelig helst undgå, at det bliver vores kunder, der skal betale for denne situation.