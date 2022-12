Air Greenland om nyt atlantfly: Kan måske give billigere billetter

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 06. december 2022 - 17:42

Air Greenlands hidtil største investering i flyflåden den nye Airbus 330 har det nyeste udstyr og den udleder 25 procent mindre CO2 under flyvning i forhold til forgængeren Norsaq.

Det fortalte marketingschefen hos Airbus, Anne Llort-Escote, om den nye Airbus A330neo, som Air Greenland modtager fra fabrikken i dag.

Air Greenland har inviteret presse, bestyrelse og politikere med på Tuukkaqs jomfrutur fra Frankrig til Grønland Leiff Josefsen

Bestyrelsesformanden i Air Greenland, Bodil Marie Damgaard var også til stede under dagens pressemøde i Toulouse.

- Jeg glæder mig over at kunne være her i dag. Det er en investering, som vil gavne Air Greenland og samfundet i Grønland. Investeringen i et nyt fly giver flere muligheder i forhold til trafik og infrastruktur i Grønland, siger bestyrelsesformanden.

En del af ny strategi

Administrerende direktør i Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen oplyser, at det nye fly, der kommer hjem til Grønland første gang onsdag den 7. december, er en del af forberedelserne til Grønlands to kommende atlantlufthavne.

- Selvfølgelig er vi klar over, at der kommer øget konkurrence, når de to atlantlufthavne kommer i drift. Men vi har allerede en strategi, så vi er klar når de nye atlantlufthavne åbner, siger Jacob Nitter Sørensen.

Hverken direktør eller bestyrelsesformand vil dog løfte sløret for, om flyselskabet vil investere i flere atlantfly, når Norsaq har fløjet sin sidste tur mellem Kangerlussuaq og Danmark.

Har plads til flere passagerer

Planen er, at Tuukkaq kommer til at indgå i Air Greenlands drift den 19. december. Forud for dagen skal piloter og kabinepersonale oplæres og flyet testes. Det nye fly kan rumme i alt 305 passagerer. Det er lidt flere end Norsaq, der har en maxkapacitet på 278 passagerer.

Norsaq får lov til at supplere med en ugentlig afgang frem til 1. marts, hvor det nye fly Tuukkaq overtager hele atlantoperationen.

- Vi forventer, at vi fremover kan udvide atlantflyvningerne, og det kan måske give plads til, at vi også sænker billetpriserne lidt. Vi skal lige se tiden an, også i forhold til stigende brændstofpriser i verden, siger bestyrelsesformand Bodil Marie Damgaard.