Air Greenland melder om aflysninger mandag

En kraftig storm truer med at påvirke flyrejser mandag, og mange passagerer står over for udfordringer og ændringer i deres rejseplaner.

Vejrudsigten for Nuuk og andre byer i Grønland forudsiger vindstød på op til 40 knob, der vil begynde om formiddagen og fortsætte hele dagen. Derudover forventes der lave skyer og tågebanker i områder som Nuuk, Nanortalik og Qaqortoq.

Disse ugunstige vejrforhold har allerede medført ændringer i Air Greenlands flyvninger. Passagerer, der er berørt af forsinkelser og ændringer i deres rejseplaner, vil blive informeret via e-mail eller Air Greenland's Club Timmisa app.

Politiet advarer også om dagens vejr, og opfordre borgere til at være opmærksomme på færdsel i stormen, samt til at passe på deres både og genstande, der kan flyve væk.

Kan koste en overnatning undervejs

Nogle passagerer kan blive nødt til at overnatte en ekstra nat undervejs i deres rejse. Air Greenland har forsikret, at de vil sørge for overnatning og forplejning for de berørte passagerer.

Hvis nogen mister formålet med deres rejse på grund af disse ændringer, har Air Greenland gjort det muligt for dem at aflyse deres rejse via selskabets hjemmeside eller det sted, hvor de har købt deres flybilletter.

Air Greenland beklager de gener, som forsinkelserne og ændringerne kan medføre for deres rejsende og forsikrer, at de arbejder på højtryk for at få alle passagerer sikkert frem til deres destinationer så hurtigt som muligt.