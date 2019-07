Air Greenland må ty til aflysninger

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 16. juli 2019 - 11:26

Air Greenlands Airbus-flyver måtte i dag vende om i lufthavnen i Kastrup for at få efterset tekniske problemer under den ene flyvinge, erfarer Sermitsiaq.AG.

Det lykkedes for flypersonalet at få løst problemet, men flyveren til Kangerlussuaq blev af samme årsag forsinket et par timer.

Adskillige flyaflysninger

I sidste uge var teknikproblemer og lave skyer forklaringen på en del aflysninger og mange forsinkelser.

I dag har flyselskabet måtte aflyse fire flyvninger til Nuuk.