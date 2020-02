Air Greenland klar til at investere i ny Airbus helikopter

Redaktionen Lørdag, 01. februar 2020 - 08:27

De nye servicekontrakter træder i kraft allerede om et år den 1. januar 2021 Air Greenland er meget interesseret i bedre servicekontrakter på trafikområdet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Ligesom passagererne kan vi heller ikke lide, at trafikken ikke fungerer ordentlig, og at vi ikke kan flyve, hvad enten det er vejr eller teknik, der driller os. Alle vore medarbejdere er interesseret i at gøre deres bedste for, at passagererne kommer frem til deres bestemmelsessted, som det er planlagt i henhold til deres billet, understreger Jacob Nitter Sørensen, direktør i Air Greenland, en stilling han har besat først som fungerende fra maj 2017 til januar 2018, hvor han blev udnævnt.

Forinden var han flyvechef, og som sådan også involveret i servicekontrakterne, der startede 1. januar 2017.

Bedre helikoptere

Air Greenland vil meget gerne i den kommende servicekontraktperiode have bedre helikoptere, der flyver hurtigere, har bedre plads, og som har et bedre navigationssystem sammenkoblet med autopilot. Her anbefaler selskabet en Airbus helikopter EC155.

Du kan læse mere i den seneste udgave af avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: