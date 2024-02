Air Greenland indrømmer bommert 

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 12. februar 2024 - 07:46

Igennem adskillige dage fra slutningen af januar havde Tasiilaq ikke nogen helikopterforbindelse til og fra Kulusuk, hvilket skabte store frustrationer blandt de flyrejsende.

Air Greenland valgte at løse problemet ved at få den lokale helikopterudbyder, GreenlandCopters, til at løfte opgaven med shuttleflyvninger, og den første flyvning fandt sted lørdag den 10. februar, hvor formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede og naalakkersuioq for finanser Erik Jensen blandt andet var blandt passagererne.

Pudsigt sammentræf

- Det er pudsigt, at Air Greenland efter adskillige dage endelig fik løst problemet, da vi her i Tasiilaq skulle have fornemt besøg til et erhvervsseminar. Hvorfor agerede Air Greenland ikke langt tidligere med at hyre GreenlandCopters helikopter, spørger Justus Hansen, der er medlem af kommunalbestyrelsen for Kommuneqarfik Sermersooq for Demokraterne.

Han undrer sig også over, hvorfor man er blevet spist af med en forklaring om, at Air Greenlands H155-helikopter havde tekniske problemer.

Da det lykkedes at få indsat GreenlandCopers AS350-helikopter forrige lørdag lagde Air Greenland en længere reportage op på sin hjemmeside, hvor man forklarer, hvilke besværligheder der lå bag ”operationen” med at få helikopterforbindelsen genetableret.

Første forklaring

- Som mange af vores kunder på vej til og fra Tasiilaq og bygderne i Østgrønland har måtte erfare, har vi haft tekniske udfordringer med vores helikopter i området. Udbedringen af fejlen kræver en bestemt kompetence, som ikke har været ligetil at skaffe, lyder det blandt andet i beskrivelsen ”Operation shuttle” på Air Greenlands hjemmeside.

Air Greenlands forklaring er imidlertid ikke fyldestgørende, men nærmere misvisende, kan Sermitsiaq.AG konstatere. Et tip til redaktionen lød, at årsagen var, at man ikke havde fået fornyet helikopterens luftdygtighedsbevis, hvilket skal ske hvert tredje år.

Kommunikationschef Inga-Dora G. Markussen skriver i et mailsvar til Sermitsiaq.AG, da vi forholder flyselskabet oplysningen om luftdygtighedsbeviset:

Indrømmelsen

- Det er korrekt, at luftdygtighedsbeviset på den helikopter der er placeret i Tasiilaq, OY-HUR, var udløbet og der skal derfor udføres en ny inspektion og udstedes et nyt bevis. Det er en langsommelig proces, når den ikke er planlagt, blandt andet fordi der en er vis behandlingstid hos trafikstyrelsen, når inspektionen af helikopteren er foretaget.

- Denne situation skyldes en menneskelig fejl ved modtagelsen af helikopteren fra NHV i Belgien, hvor gyldighedsdatoen på luftdygtighedsbeviset blev misforstået og lagt forkert ind i planlægningssystemet hos Air Greenland. Det blev vi opmærksom på, og stoppede derfor operationen af den berørte helikopter og fik set på alternative løsningsmuligheder, forklarer kommunikationschefen yderligere.

Det oplyses desuden, at Air Greenland har en forventning om at få deres egen helikopter i luften igen i løbet af indeværende uge.