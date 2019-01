Air Greenland i en transformationstid

Redaktionen Lørdag, 26. januar 2019 - 11:35

Med lufthavnspakken får Grønland en helt nyt netværk og beflyvningsmønster. Det har potentialer til at blive en stor succes, hvis man planlægger det godt, og sørger for de rette rammebetingelser, så alle aktører har mulighed for at arbejde sammen mod et fælles mål. På den anden side, er der - som med alle store projekter - en risiko for, at det går galt.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Der er nogle jokere i lufthavnspakken, som vi er nødt til at få analyseret og forholdt os til. Det handler blandt andet om konsekvenserne af en ny indenrigsstruktur. Sådan siger direktør i Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen, der dog overordnet ser lyst på fremtiden med plads til et transformeret Air Greenland.



– Som et almindeligt luftfartsselskab i Grønland, har vi fokus på at reducere vores enhedsomkostninger for at kunne tilbyde en attraktiv pris. Dertil har vi fokus på hele tiden at udvikle vores produkter. Kunderne stiller øgede krav, og der skal vi følge med. Vi skal være bedre til at kommunikere med kunderne for eksempel i tilfælde af irregularitet, som vi desværre har haft en del af på det seneste. Internt har vi udrullet et større lean-program, der skal transformere Air Greenland, siger Jacob Nitter Sørensen.

