Air Greenland i front: Barselsrettigheder til forældre af samme køn

Kassaaluk Kristensen Søndag, 10. september 2023 - 13:44

Der skal være plads til alle, uanset køn og seksuel identitet i Air Greenland.

Air Greenland har indført en politik der sikrer, at forældre af samme køn kan have lige barselsrettigheder under ansættelse i virksomheden.

Politikken er vedtaget af en arbejdsgruppe i Air Greenland i juli måned i år, altså før Inatsisartut drøfter ny lov om ligestilling og anti-diskrimination.

- I den sammenhæng kan vi fortælle, at Air Greenland har indført en politik som giver samme barselsrettigheder for forældre af samme køn, på lige fod med forældre af kvinde- og mandkøn, skriver Air Greenland på sin Facebook.

Det har en arbejdsgruppe vedtaget i juli måned.

LGBTQ+-forening jubler

Sipineq+, der er en grønlandsk LGBTQ+-forening arbejder blandt andet for lige barselsrettigheder uanset forældres køn. Og foreningen glæder sig over Air Greenlands tiltag.

- Vi er virkelig glade for, at så stor en virksomhed arbejder med et tiltag, som Sipineq+ altid har stået for, siger forperson i Sipineq+, Qillaq Olsen.

Arbejdsgruppen for diversitet i Air Greenland, der er nedsat i starten af året skal kigge på virksomhedens politikker med særlig fokus på LGBTQ+ individer og køn. Passagerer vil også mærke ændringer. Gruppen har nemlig indstillet ændringer i bookingsystemerne, så der kommer flere muligheder for kommende passagerer.

Rejsende kan vælge flere køn

- For eksempel ved booking af billetter, hvor der skal vælges Mr. og Mrs. Definitioner. Her vil den rejsende fremadrettet selv definere deres præferencer som for eksempel non-binary/uspecificeret/andet, skriver Air Greenland.

Qillaq Olsen, der selv er ansat i Air Greenland glæder sig over det store fokus i virksomheden der byder til åbenhed om diversitet i samfundet.

- Jeg er virkelig glad for, at der arbejdes på lige rettigheder for minoriteter som 2SLGBTQ+-samfund i Grønland. Vi håber, at flere virksomheder vil vælge at gå i Air Greenlands spor og arbejde for lige rettigheder for alle, siger Qillaq Olsen, forperson for Sipineq+.