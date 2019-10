Air Greenland hovedsponsor for Grønlands deltagelse ved AWG

redaktionen Mandag, 21. oktober 2019 - 17:00

- Det glæder os meget at kunne præsentere Air Greenland som hovedsponsor for Grønlands deltagelse ved AWG i Whitehorse.

Det siger næstformand for Grønlands Idrætsforbunds bestyrelse, Finn Meinel, i en pressemeddelelse, efter det er blevet sikret, at Air Greenland skal være hovedsponsor for Grønlands deltagelse ved Arctic Winter Games, der er en af de største idræts- og kulturbegivenheder i Arktis og finder sted hvert andet år.

På billedet ses Air Greenlands CCO Maliina Abelsen og GIF's næstformand Finn Meinel GIF - Grønlands Idrætsforbund

- Air Greenland er en vigtig spiller i udviklingen af idrætten i Grønland og tager en aktiv rolle og ansvar ved blandt andet at indgå dette hovedsponsorat, som er med til at muliggøre en værdifuld sportslig og kulturel udveksling mellem unge idrætsudøvere fra Grønland og andre arktiske regioner, fremhæver næstformanden for GIF.

Det er syvende gang, at Air Greenland skal være hovedsponsor for Grønlands deltagelse ved AWG. Næste års Arctic Winter Games skal foregå i Whitehorse i Yukon.