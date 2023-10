Air Greenland foreslår: Spis morgenmad i Nuuk og middag i Paris

Merete Lindstrøm Tirsdag, 17. oktober 2023 - 09:18

Air Greenland har indgået såkaldte interline-aftaler med Icelandair og SAS, hvilket betyder, at rejsende nu kan bestille flyrejser med de to flyselskaber via Air Greenlands hjemmeside. Det vil gøre det nemmere at oprette sammenhængende rejseplaner mellem Grønland, Europa og Nordamerika.

Men endnu vigtigere vil nogle måske mene, så bliver det med en morgenafgang fra den nye lufthavn i Nuuk til København muligt at rejse til en af Europas mange hovedstæder på én dag. Det er fra 2025, det bliver en mulighed.

Air greenlands kommercielle direktør Henrik Søe deler sin begejstring over udsigten til den lettere adgang ud i verden med tilhørerne ved rejsemessen Vestnorden, der afholdes i Reykjavik i disse dage.

- Med en morgenafgang fra Nuuk kan du spise morgenmaden hjemme i hovedstaden og så flyve til København og videre til eksempelvis Paris, hvor du kan nå at spise aftensmad samme dag, siger direktøren, under sin præsentation af de nye muligheder for at rejse til flere steder i Europa på en dag.

Er klar til at købe endnu et fly

Der vil i samme ombæring blive en sen afgang fra København til Nuuk, som giver samme mulighed den anden vej.

Direktøren mener også, at de nye afgange kan øge muligheden for at tiltrække arbejdskraft, fordi man nu kan komme frem og tilbage på en enkelt dag og dermed pendle mellem Nuuk og København med en fire dages arbejdsuge det ene sted og weekenden hjemme i den by, hvor man bor.

Nye detinationer der kan bookes gennem AG Aarhus, Amsterdam, Anchorage, Bergen, Berlin, Boston, Bruxelles, Chicago, Denver, Düsseldorf, Frankfurt, Göteborg, Halifax, Hamborg, Hannover, London, Luxemborg, Kandersteg, Manchester, Milano, Minneapolis, München, New York, Oslo, Paris, Seattle, Stockholm, Stuttgart, Toronto, Trondheim, Vancouver, Washington DC.

Det bliver et lidt mindre fly, der skal beflyve København om morgenen, som Air Greenland allerede har givet det midlertidige navn ”mini Tuukkaq”. Om det bliver et nyindkøbt fly eller et chartret er endnu ikke afgjort, og Air Greenland arbejder på at afsøge markedet for flymodeller og muligheder.

- Hvis det her viser sig at være en succes, så er vi klar til at investere i et nyt fly, men vi går ikke bare ud og laver så stor en investering, før vi er sikre på, at den kan bære.

Passagerene vil have Aalborg tilbage

Yderligere forbedringer i fartplanen inkluderer genåbningen af ruten mellem Aalborg og Kangerlussuaq, der vil lette adgangen for rejsende fra Nordjylland til Grønland med en mellemlanding i København på vejen.

- I vores seneste undersøgelse om vores passagerer vidste det sig, at Billund er der, hvor flest af vores passagerer kommer fra. Men efter vi har åbnet den rute igen, har der været mange henvendelser mildest talt om, at Aalborg også er meget vigtig for mange af vores passagerer, så det er vi selvfølgelig lydhør overfor, siger Henrik Søe.

Der er også flere ugentlige afgange mellem Kangerlussuaq og København, da aftalen med Jettime omfatter mandag og fredag samt Narsarsuaq to gange ugentligt og Billund onsdag. alle seks opereret af Jettime mens Tuukkaq flyver syv gange ugentligt i sommer højsæsonen.

Et priseksempel fundet på Air Greenlands hjemmeside viser at man kan komme en tur fra Nuuk til Washington i det nye år for omkring 10.000 kroner tur/retur.