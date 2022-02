Air Greenland vil finde penge til elevers rejser over Atlanten

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 15. februar 2022 - 07:45

Rettelse; Det fremgik tidligere, at det var Greenland Venture, der stod bag forslaget - det er retteligt moderselskabet Greenland Holding. Sermitsiaq.AG beklager fejlen.

Tusindvis af folkeskoleelever fra Danmark og Grønland skal besøge hinandens lande.

Det mener de to selvstyreejede virksomheder Air Greenland og Greenland Holding, der har sendt et forslag om oprettelsen af en fond til formålet til det danske Folketing.

Ambitionen er, at fonden skal finde 50 millioner kroner til i første omgang at sende omkring 5.000 elever på ophold i de to lande. Fonden skal finansieres ved offentligt tilskud og ansøgninger til andre fonde.

Folketinget har oprettet pulje

Air Greenland og Greenland Holding har skrevet et brev med forslaget, som er offentliggjort på folketingets hjemmeside og underskrevet af bestyrelsesformændene for de to selskaber. I brevet skriver bestyrelsesformændene Bodil Marie Damgaard og Christian Motzfeldt, at de vil finde ud af, om der er politisk opbakning til projektet.

De refererer til, at Folketinget i 2018 afsatte tre millioner kroner til en pulje, som har til formål at give tilskud til, at flere studieture på ungdomsuddannelserne går til Færøerne og Grønland.

Bestyrelsesformændene ønsker at udvide det koncept:

- Vil udvide kendskabet til Grønland blandt danske elever

- Vi ønsker at udvide dette koncept markant til også at omfatte folkeskolerne, med en endelig ambition om, at størstedelen af de danske elever skal have besøgt Grønland i løbet af deres skoleforløb.

- Ligeledes ønsker vi at gøre denne mulighed tilgængelig for grønlandske elever, særligt fra de mindre bosteder. Formålet er naturligvis dels at udvide kendskabet til Grønland blandt danske elever, samt at give grønlandske elever mulighed for at knytte både venskaber og relationer til elever i DK, som senere kan bruges ifm. grønlandske elevers ophold i DK, hvor flere som bekendt falder fra. Her vil et styrket netværk kunne gøre en forskel, står der i brevet.

De to bestyrelsesformænd skriver, at de ser frem til at diskutere projektet videre med interessenter i Danmark og Grønland samt Naalakkersuisut.

Bestyrelsesformand vil løfte Grønland

Bodil Marie Damgaard uddyber overfor Sermitsiaq.AG følgende om projektet:

- For os handler det først og fremmest om vores mission om, at vi ønsker at være med til at løfte Grønland og bidrage til, at skoleklasser kan komme ud og opleve mere, udvikle sig, dele viden, skabe fællesskab og relationer og dyrke fælles interesser. Dernæst er det et forretningsmæssigt koncept, vi allerede har i dag med produktet Ilik.

Spørgsmål: Så I går også ind i det, fordi det er en forretning?

- Det giver rigtigt god mening for os at arbejde med skoleklasser og foreninger, som en del af vores CSR politik, og så er skoleklasser tilbøjelige til at rejse på tidspunkter, som passer rigtigt godt med de perioder, hvor vi typisk ikke har så stor belægning på flyene. Det er særligt i vinter-, efterår- og tidlig forårssæson, og ud fra den vinkel giver det også forretningsmæssigt god mening.

Spørgsmål: Er det clearet med ejerne?

- Initiativet er fortsat på et meget tidligt stadie. Men det har været vigtigt at sikre politisk opbakning og vores ejere har sagt, at de synes, det virker som et godt formål.