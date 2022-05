Air Greenland får pris for en god handel

redaktion Mandag, 16. maj 2022 - 11:17

Under den årlige prisuddeling “Aviation 100 deals of the Year”, som afholdes i Dublin i Irland, modtog Air Greenland prisen “European Editor’s Deal of the year”.

Det skriver flyselskabet i en pressemeddelelse.

Prisuddelingen drejer sig om de bedste handler, som er indgået i luftfarts- og leasingindustrien det seneste år. Air Greenlands CFO, Mogens E. Jensen, modtog prisen på vegne af selskabet.

En god aftale

- Det at Air Greenland får en pris i dette fornemme selskab med flere hundrede deltagere fra internationale flyselskaber og finansieringsselskaber, viser at den lånefinansieringsaftale, som vi indgik på det amerikanske “private placement marked” (USPP-marked, som primært består af pensionsforeninger, red.), er en god aftale, siger Mogens Jensen i meddelelsen.

Lånefinansieringsaftalen, som Air Greenland gennemførte lyder på 1.140 millioner kroner, og processen med at finde finansiering til at investere i flyflåden begyndte i 2019, kort tid efter at Air Greenland blev 100 procent ejet af Selvstyret. På det tidspunkt stod Air Greenland overfor at skulle byde på SAR-operationer og Selvstyrets servicekontrakter, samt til at skulle udskifte atlantflyveren, der nu nærmer sig de 25 år.

Fokus på lav kursrisiko

Efter en længere proces med at afsøge lånemarkedet og præsentationer på det nordiske marked, besluttede Air Greenlands ledelse at afsøge det amerikanske USPP-marked, som er et privat obligationsmarked, som yder lån til virksomheder.



- Vi havde i finansieringen blandt andet fokus på lav kursrisiko, hvilket vil sige lån i danske kroner blev foretrukket, lang løbetid, og afdragsprofiler som afspejlede de forventede værdier af de væsentlige anlægsaktiver. Ligeledes var der fokus på sikkerhedsstillelser og øvrige krav til fremtidig performance, for at nævne nogle af de forhold vi arbejdede med, forklarer Mogens Jensen.

Vigtig og langsigtet

Mogens Jensen forklarer, hvordan det føltes at stå på scenen og modtage prisen som de europæiske redaktører har udnævnt som den bedste ”private placement deal”.



- For Air Greenland var finansieringen vigtig og langsigtet, men at blive anerkendt i et forum, hvor det oftere handler om milliarder af dollars, betyder noget. De sidste mange års stabile performance og vækst betyder meget for investorerne, og det medvirker nu til, at det er muligt at investere i vores flåde og aktiver, til gavn for selskabet og samfundet – og uden at selskabet er låst fremadrettet for andre investeringer. Lånefinansieringen forbedrer Air Greenlands konkurrencedygtighed, hvilket er afgørende, forklarer Mogens Jensen.

Resterende lån skal udbetales

Udover bankers deltagelse i processen, varetog advokatfirmaet Gorrissen Federspiel den lokale lovgivning og Air Greenlands interesser, en amerikansk advokat varetog USPP-aftalen på vegne af Air Greenland samt en amerikansk advokat på vegne af USPP-investorerne, men alt i alt et effektivt forløb.



Af det samlede lån på 1.140 millioner kroner blev 655 millioner kroner udbetalt i april sidste år og resten udbetales i denne måned.



Det er det internationale specialmagasin Airline Economics, der uddeler prisen ”European Editor’s Deal of the Year”. Magasinet er også arrangør af prisuddelingen.