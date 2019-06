Air Greenland-døtre leverer tocifret millionoverskud

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 18. juni 2019 - 16:05

De to datterselskaber Hotel Arctic og Grønlands Rejsebureau leverede i 2018 et overskud efter skat på henholdsvis 4,2 millioner kroner og 6,7 millioner kroner, fremgår det af Air Greenlands koncernregnskab.

Om resultatet i Grønlands Rejsebureau skriver ledelsen i sin beretning:

- Resultatet for 2018 er meget tilfredsstillende og ligger fint i forlængelse af de vækststrategier Grønlands Rejsebureau har arbejdet efter de senere år, skriver ledelsen, der afslører, at bureauet har haft en aktivitetsstigning på otte procent i forhold til året før.

Mindre vækst i højsæsonen

Bureauet havde i 2018 en lavere vækst i højsæsonen, men det blev opvejet af en langt mere positiv tendens i resten af sæsonen.

Rejsebureauet ejer 50 procent af World of Greenland, som fik et resultat på 1,3 millioner kroner efter skat. Dette selskabs hovedaktivitet er Glacier Lodge Eqi nord for Ilulissat, og her er det planen, at man vil investerer yderligere i Lodge-konceptet. Desuden har selskabet Ilimanaq Lodge syd for for Ilulissat.

Færre hotelgæster

Hotel Arctic havde i 2018 lidt færre gæster end forventet og en del flere omkostninger. På det grundlag mener ledelsen, at hotelregnskabet er tilfredsstillende.

Air Greenland koncernen ejer desuden 25 procent af Norlandair og 30 procent af Nordurflug. Førstnævnte opnåede man en resultatandel på en millioner kroner. Derimod var resultatet for Nordurflug mindre tilfredsstillende, oplyser ledelsen i årsberetningen.