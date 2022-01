Air Greenland dømt i sag om erstatning

Merete Lindstrøm Mandag, 03. januar 2022 - 11:48

Forsinkelser og ombookninger er ikke unormalt, når man rejser fra sted til sted. Hverken her eller i resten af verden. Derfor er der også lavet regler for at sikre forbrugerne en ordentlig behandling, når det sker.

Men nogle gange kan det være svært at få den godtgørelse, man føler sig berettiget til. Det fortæller Olafur P. Nielsen, som netop har vundet en sag om kompensation i forbindelse med en flyrejse fra Danmark til Nuuk i august 2018.

Allerede under chek-in i København fremgik det, at rejsen fra Kangerlussuaq hjem til Nuuk var blevet ændret.

Otte timers forsinkelse

I stedet for at flyve klokken 10.25 skulle Olafur P. Nielsen og hans kone med et senere fly med forventet afgang klokken 18.45, altså mere end otte timer senere end planlagt.

Da flyafstanden fra København til Nuuk er mere end 3.500 km. og forsinkelsen varede mere end 3 timer, mente Olafur P. Nielsen, at han og konen var berettiget til kompensation ifølge EU forordningen om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser.

- Jeg rettede derfor den 8. september 2018 henvendelse til Air Greenland og anmodede om at få udbetalt kompensationen. Den 20. september 2018 skrev Air Greenland tilbage og afviste vores krav.



Første argument afvist

Air Greenland begrundede afslaget om kompensation med at:

- Air Greenland er alene omfattet af forordning 261 / 2004, hvis flyvningen afgår fra et EU-land. Flyvninger mellem tredjelande eller fra et tredjeland til EU er ikke omfattet af forordningen.



Her kunne sagen så have sluttet, men i stedet valgte Olafur P. Nielsen at kontakte firmaet flypenge.dk, som har specialiseret sig i at hjælpe passagerer, som er kommet i klemme ved et flyselskab.

- Flypenge.dk vurderede sagen og oplyste os, at den var lige til højre benet – Air Greenland skulle betale kompensation.

Flere forklaringer

Man sagen var ikke lige til højrebenet.



Air Greenland nægtede i første omgang, at sagen var omfattet af EU forordningen. Men da det stod klart, at rejsen var omfattet, argumenterede Air Greenland med at det fly som Olafur P. Nielsen skulle havce været med, blev aflyst grundet usædvanlige omstændigheder, idet flyet skulle benyttes til en patientevakuering.

Til Sermitsiaq.AG oplyser Air Greenland, at Dash 8-flyene kun tages ud af planlagt produktion og benyttes til akut transport i livskritiske situationer. Men det var altså ikke grund nok til at Air Greenland kunne undgå at betale kompensation for forsinkelsen, afgjorde Københavns Byret i december måned.

Opfordrer til direkte kontakt

Air Greenland kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men oplyser til Sermitsiaq.AG, at de opfordrer kunder til at tage kontakt direkte til dem omkring erstatning ved forsinkelser eller aflysninger.

- Hos AG har vi især fokus på den direkte dialog med kunden, hvorfor vi anbefaler at man kontakter vores Kundeservice direkte, for derigennem at blive vejledt bedst muligt om rettigheder ifm. aflysninger på den enkelte rejse, idet der er forskellige regelsæt afhængig af om rejsen er ind/ud af EU, eller en ren indenlands rejse i Grønland, skriver Air Greenland i et svar til Sermitsiaq.AG.

Man det var altså ikke nok for Olafur P. Nielsen, som først flere år efter flyforsinkelsen har fået rettens ord for at Air Greenland betale kompensation.

Sermitsiaq.AG har kendskab til flere sager, hvor folk har fået kompensation fra Air Greenland igennem flypenge.dk.