Air Greenland og Avannaata Kommunia drøfter samarbejdsmuligheder

Mødet, som fandt sted på rådhuset i Ilulissat, er en fortsættelse af en dialog, som borgmester Palle Jerimiassen og Air Greenlands administrerende direktør, Jacob Nitter Sørensen, havde under trafikseminaret i år.

Det fremgår af kommunens hjemmeside.

- Under samtalen kom de vidt omkring med emner som passager- og godstrafik samt hangarmuligheder i Avannaata Kommunia, muligheden for at styre i retningen af en bæredygtig turisme og mange andre emner. Men det er dialogen om koordinerende samarbejdsmuligheder, som de to ledere mener, at der er behov for i Grønland, fremhæves det.

Fiskeri

Borgmester Palle Jerimiassen siger, at selvom corona-tiden har gjort et stort indhug i turistoperatørernes omsætning, så har dagligvareforretningerne gode kår med god omsætning.

- Jeg plejer at sige, at når det går godt med fiskeriet, så går det også godt med kommunens økonomi. Fiskerne i vores kommune tjener penge som aldrig før. Der bliver udbetalt 500 millioner kroner til fiskerne om året, og banken i Ilulissat er den bank i rigsfællesskabet, der langer flest kontanter over disken. Fiskerne forbruger løs og bidrager til, at forretningerne kører godt, siger han.

Behov for dialog

Borgmesteren erkender samtidig, at til trods for, at betingelserne for udviklingen er der på grund af fiskernes gode indtjening, så er der er en række mekanismer i samfundet, der forhindrer udviklingen i at nå ud til den nordlige del af kommunen.

- Derfor er behovet for dialogen omkring koordinerende samarbejdsmuligheder i samfundet mere nødvendig end nogensinde før, siger Palle Jerimiassen.