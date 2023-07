Air Greenland arbejder på fly til VM

Merete Lindstrøm Tirsdag, 18. juli 2023 - 10:47

Det skal ikke være alt for besværligt at tage til Norge og heppe på kvinderne når håndboldlandsholdet rejser til Norge til november for at deltage i VM for kun anden gang i historien.

Derfor arbejder Air Greenland nu på en plan, som skal gøre det muligt at rejse direkte fra Kangerlussuaq til Stavanger og det samme på hjemturen.

- Vi har sendt en anmodning til de norske myndigheder, om vi må lave en mellemlanding i Stavanger og sælge flyrejser til Stavanger på den almindelige ruteflyvning fra Kangerlussuaq til København d. 27. november og retur mandag d. 4. december fra København til Kangerlussuaq, oplyser kommunikationschef hos Air Greenland Katja Vahl til Sermitsiaq.AG.

De grønlandske kvinder sikrede sig en billet til VM efter en tæt finalekamp mod Canada ved VM-kvalifikationsturneringen i Nuuk i juni. Kvinderne skal til Stavanger i Norge og spille puljekamp fra 29. november hvor de skal møde de forsvarende verdensmestre fra Norge samt Østrig og Korea.

Skal spille mod hjemmeholdet

Kampen mod Norge kan gå hen og blive en vild oplevelse for både spillere og tilrejsende fans, da de norske kvinder jo har hjemmebanefordel og altså uden tvivl en heftig opbakning på lægterme.

Flere rejsebureauer reklamerer allerede med VM-rejser til Norge, hvor der er rejse, ophold og billetter til Grønlands kampe med i pakken. Hvorvidt det også bliver muligt at flyve direkte er ikke helt afklaret endnu, fortæller Katja Vahl

- Vi melder også ud så snart vi ved om muligheden for en mellemlanding i Stavanger i perioden er muligt, samt hvorledes denne kan købes.