Air Greenland vil anskaffe elfly

Merete Lindstrøm Onsdag, 23. marts 2022 - 08:40

VX4 eVTOL er det mundrette navn på et elfly, som kan blive startskuddet til bæredygtig luftfart i Grønland.

Air Greenland har indgået et partnerskab med selskabet Avelon og underskrevet en hensigtserklæring om at lease eller købe elfly, når flytypen er klar, hvilket forventes at blive indenfor de næste tre år.

- Med dagens udmelding markerer Air Greenland begyndelsen på vores langsigtede bæredygtighedsrejse. Vi ser hver dag virkningerne af klimaforandringerne og arbejder derfor målrettet på at få bragt CO2-neutrale rejser til vores region. Med indgåelse af hensigtserklæringen vil vi som virksomhed være på forkant med klimarevolutionen indenfor flyrejser, siger direktør i Air Greenland Jacob Nitter Sørensen om aftalen.

Kan flyve turister ved Isfjorden

Flyet vil udover en pilot, have plads til fire passagerer og forventes at have en rækkevidde på omkring 160 kilometer og flyve op mod 322 kilometer i timen. Det bliver næsten lydløst under flyvning, CO2-neutralt og kan lande og lette vertikal ligesom en helikopter.

Hvor stor en VX4-flåde Air Greenland vil investere i, vil blive vurderet af arbejdsgruppen set i forhold til omfanget af markedet. Men Air Greenland ser allerede et potentiale i at flyve mellem Ilimanaq og Ilulissat i den nærmeste fremtid.

Avolon har placeret en ordre på 500 VX4 eVTOL-fly hos Vertical Aerospace som fremstiller flyene, og selskabet anses for at være banebrydende indenfor elektrisk luftfart, da de målrettet har opbygget et erfarent hold i eVTOl-industrien de sidste fem år

Arbejdsgruppe om CO2-neutrale rejser i Arktis

Med indgåelse af hensigtserklæringen med Avolon har Air Greenland også forpligtet sig til at indgå i en arbejdsgruppe der skal vurdere muligheden for at kommercialisere CO2-neutrale rejser i den arktiske region.

- Ved at deltage i arbejdsgruppen kommer vi til at identificere, hvor det er oplagt at elflyet flyver og sikre at certificeringen lever op til både de lokale krav i vores region og til de globale krav, der stilles indenfor kommerciel flyvning, forklarer Jacob Nitter Sørensen.

Air Greenland er et af de første flyselskaber i Europa, der har ingået hensigtserklæring om flyet, mens 250 af de allerede angivne ordre leveres i Brasilien, op til 100 fly hos Japan Airlines og minimum 100 fly hos AirAsia.