Air Greenland ansætter ny flyvechef

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 04. marts 2020 - 09:53

Efter blot halvandet års ansættelse valgte Lars-Henrik Thorngreen at stoppe som flyvechef, og den stilling er blevet besat af en tidligere SAS-pilot, der også har erfaring fra Ryanair.

- John R.M. Nielsen har en lang baggrund fra luftfartsbranchen. Efter 10 års ansættelse i Flyvevåbnet blev han i foråret 2000 ansat som pilot i SAS, hvor han i to perioder fra henholdsvis 2000 til 2003 samt igen fra 2011 til 2013 var på vingerne for det skandinaviske flyselskab. I den mellemliggende periode var han blandt andet i fem år basechef for piloterne hos Ryanair i Bremen, oplyser flymagasinet check-in.dk.

CV’et afslører desuden, at han har beskæftiget sig med ikke fastvingede fly med fire år hos Dancopter efterfulgt af halvandet år hos Maerk Oil, som ansvarlig for flyoperationer og logistik.

Perfekt profil

Check-in.dk skriver, at Air Greenland har fået en flyvechef, der har erfaring fra både helikoptere og fastvingede fly kombineret med ledelseserfaring samt erfaring fra Flyvevåbnet, hvilket alt sammen passer perfekt til profilen som flyvechef i et flyselskab med mange forskellige operationer og med US Air Force og Forsvarskommandoen blandt kunderne.

Air Greenland oplyser, at Lars-Henrik Thorngreen fortsat er ansat i virksomheden og flyver som helikopterpilot. Det skulle være private og geografiske årsager der lå til grund for, at han ønskede at kvitte stillingen som flyvechef.