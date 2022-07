Air Greenland åbner for billetsalget igen

Merete Lindstrøm Mandag, 18. juli 2022 - 09:11

De fleste af sidste og forrige uges strandede passagerer er kommet videre og Air Greenland har lavet en analyse af den resterende sædekapacitet. På det grundlag er flyselskabet klar til at sælge flybilletter til resten af juli måned.

- Vi kan se at den resterende ledige kapacitet kan frigives til salg for offentligheden. Men lukningen betød også at der er udsolgt på især atlantflyvningerne i begyndelsen af august og muligvis vil nogle fremskynde deres rejser hvis de har en fleksibel billet, siger Jacob Nitter Sørensen og tilføjer:

- Vejret kan vi ikke gøre så meget ved, og nu har vi så set hvad længerevarende tåge kan gøre, når kapaciteten er presset sådan som det er nu. Vi håber at vi ikke skal ty til denne løsning igen, siger han.



Der kan forventes ventetid i kundeservice

Mandag den 11. juli lukkede Air Greenland for salget af flybilletter for resten af juli måned da det stod klart at omkring 1.000 passagerer var strandet på vestkysten grundet tåge og lave skyer. Denne situation sammen med udsigt til flere dage med tåge og risiko for yderligere aflysninger og dermed flere strandede passagerer førte til at Air Greenland blev sat under meget stort pres og kunne ikke levere den ønskede service.

Et andet problem der gjorde ondt værre var teknik på et af virksomhedens syv Dash-8 fly, som netop bruges som reservefly.

Genåbningen af salget for flybilletter vil betyde flere kundehenvendelser og derfor kan man forvente længere svartid end normalt. Har man reserveret en flybillet gennem et rejsebureau bedes kunderne henvende sig direkte til disse. Så er det muligt at udfylde en formular på Air Greenlands hjemmeside hvorefter kundeservice behandler ens henvendelse, lyder beskeden fra Air Greenland.