Air Greenland har 88 aflysninger mellem Nuuk og Kulusuk på cv'et - alene i 2021

Anders Rytoft Torsdag, 17. november 2022 - 09:59

Det er kendt, at Air Greenland har mange aflysninger fra Nuuk til bygden i Østgrønland Kulusuk.

Sådan lyder det fra Harald Bianco og Knud Mathiassen, begge medlemmer af Inatsisartut for IA. En påstand, som Erik Jensen (S), naalakkersuisoq for infrastruktur, kan bekræfte.

Han oplyser med assistance fra Air Greenland i et paragraf 37-svar, at der alene i 2021 har været intet mindre end 88 aflysninger på ruten mellem Nuuk og Kulusuk, hvorfra man kan rejse videre til Tasiilaq.

Men hvad ligger til grund for de mange aflysninger?

Vejr, teknik og kabinepersonale

Naalakkersuisoq oplyser med input fra Air Greenland, at 89 procent af aflysningerne er sket som følge af vejrlige forhold, herunder stærk vind, tåge og lave skyer. De resterende aflysninger på ruten skyldtes enten tekniske årsager eller mangel på kabinepersonale.

I 2021 var der i alt planlagt 202 afgange mellem Nuuk og Kulusuk, hvilket berørte 1.906 passagerer. Det betyder, at lige over 45 procent af alle årets flyvninger er blevet aflyst. Air Greenland har opsummeret grundene til aflysningerne i nedenstående tabel:

Årsager til aflysninger i 2021 på ruten mellem Nuuk og Kulusuk Grafik: Air Greenland

Harald Bianco og Knud Mathiassen meddeler, at Air Greenland i mange tilfælde ikke har oplyst passagerne om grunden til aflysningerne, hvilket kan give anledning til en hård og stærk kritik. Og den bliver næppe mindre af, at islændingene på samme tidspunkt lander i Kulusuk, forklarer de to IA-politikere.

De vil vide, hvor stramme Air Greenlands sikkerhedsforanstaltningerne er i forhold til andre flyselskabers såsom Air Iceland. Men her bliver Erik Jensen svar skyldig, fordi det ligger uden for Mittarfeqarfiit og Air Greenlands kompetencer at svare på dette spørgsmål.