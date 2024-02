AI skal hjælpe ordblinde

Julia Aka Wille Lørdag, 03. februar 2024 - 15:46

Ordblinde i landet har længe været et emne, som har fået politikerne op af stolen.

I 2021 vedtog Inatsisartut en national handlingsplan for at tackle ordblindhed og læse- og skrivevanskeligheder. Uddannelsesstyrelsen, under departementet for uddannelse, står for udviklingen og implementeringen af planen, herunder en grønlandsksproget ordblindetest.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det er selvfølgelig en stor opgave, da Grønland hverken har læseforskere, læsekonsulenter eller et videnscenter, som man har i andre lande, fortæller Mette Larsen Lyberth, der er projektleder i Uddannelsesstyrelsen.

- Men vi har en arbejdsgruppe, som har lavet forslag til en grønlandsk ordblindetest, og sådan som det ser ud, så er det muligt at udvikle testen, men spørgsmålet er, hvordan den skal være, siger hun.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: