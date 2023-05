AI-Godfather fortryder arbejdet med kunstig intelligens

Ritzau Tirsdag, 02. maj 2023 - 07:09

Den britisk-canadiske kognitive psykolog og datalog, Geoffrey Hinton, fortryder sit arbejde med kunstig intelligens.

Det siger han i et interview med BBC.

75-årige Hinton opfattes ifølge BBC som en pioner - "Godfather" - i forskning af kunstig intelligens.

Hinton har arbejdet for Google i mere end ti år, men forlod virksomheden mandag, så han kan tale frit om faren ved kunstig intelligens. Det siger han til avisen New York Times.

Ny er version er "ret uhyggeligt"

Ifølge mediet slutter han sig nu til det kor af kritikere, som mener, at virksomheder ræser mod de farer, som kunstig intelligens udgør.

Hinton mener, at udviklingen af kunstig intelligens, som vinder frem i chatrobotter som ChatGPT og den opdaterede version GPT-4, er "ret uhyggelig".

- Lige nu mener jeg ikke, at de er mere intelligente end os. Men det tror jeg, at de vil være inden længe, siger Hinton til BBC.

Det er Hintons forskning i kunstig intelligens, som har været med til at bane vejen for chatrobotter som ChatGPT. Og han frygter, at udviklingen kan gøre, at robotterne snart bliver klogere end mennesker.

Bekymret for hastigheden

- Lige nu er det, vi ser, ting som GPT-4, der overgår et menneske i mængden af generel viden, og den overgår mennesker lang hen ad vejen, siger han.

- Og fremskridtshastigheden taget i betragtning forventer vi, at det udvikler sig hurtigt. Det skal vi være bekymret for.

Tidligere har Hinton over for New York Times udtrykt bekymring for, at den kunstige intelligens kan misbruges.

Over for BBC kalder han det et mareridtsscenarie.

- For eksempel kan man forestille sig, at slemme aktører som (den russiske præsident Vladimir) Putin, beslutter sig for giver robotter evnen til at danne deres egne delmål, siger Hinton.

Er blevet mere menneskelig og mere præcis

Og de delmål kan ifølge Hinton handle om at få mere magt.

Kunstig intelligens dækker over, når en computer eller robot kan simulere menneskelig tænkning og adfærd.

ChatGPT blev en global sensation, da den blev lanceret i slutningen af november sidste år.

ChatGPT er lanceret af selskabet OpenAI.

Senest er en opdateret version - GPT-4 - begyndt at give mere præcise svar. Den opfører sig ifølge OpenAI også mere menneskeligt end forgængeren. I fremtiden forventes robotten at blive endnu mere præcis.

- Alle de her kopier kan lære separat men dele deres viden med det samme. Det svarer til, at man har 10.000 mennesker, og når en person lærer noget, så har alle den samme viden omgående, siger Hinton.