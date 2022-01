Agnethe modtager pris: Reddede sin mands liv

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 07. januar 2022 - 10:44

Årets Førstehjælper 2021 går til Agnethe J. Søholm fra Niaqornaarsuk.

Hun reddede nemlig sin mands Aqqalu Søholms liv under en jolletur, da han pludselig fik hjertestop.

Livreddende førstehjælp

- Årets førstehjælper var den 8. juli på udflugt med sin mand og deres fire årige barnebarn i deres jolle i Niaqornaarsuk fjorden, Qarlutooq, nærmere Puersu. Puersu ligger omkring 70 kilometer fra Niaqornaarsuk. På et tidspunkt under turen faldt ægtefællen, Aqqalu Søholm, pludseligt om med hjertestop. Efterfølgende uden tøven begyndte den indstillede straks at yde livreddende førstehjælp, skriver Kalaallit Røde Korsiat i en pressemeddelelse.

Efter genoplivningen sejlede Agnethe J. Søholm sin mand og deres 4 årige barnebarn omkring 70 kilometer til Niaqornaarsuk i jolle, hvorfra Aqqalu Søholm blev evakueret til Aasiaat sygehus og efterfølgende til Rigshospitalet i Danmark. Han fik på et senere tidspunkt indopereret en pacemaker på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Relevant og handlekraftig

Formanden for førstehjælpsrådet hos Kalaallit Røde Korsiat Julie S. Bendtsen begrunder udvælgelsen således:

- Vi har valgt at hædre årets førstehjælper 2021 med førstehjælperprisen på 10.000 kroner. Dette er baseret på at årets førstehjælper 2021 bevarede overblikket, var hurtig, med relevant og handlekraftig førstehjælp gjorde en stor forskel for at redde liv og udefra oplysningerne der er indkommet er det udvalgets klare overbevisning om, at det var takket være hurtig livreddende førstehjælp der har reddet Aqqalu Søholms liv.

Prisen er uddelt

Agnethe J. Søholm er glad for at modtage prisen.

- Jeg vil gerne sige mange tak til Kalaallit Røde Korsiat for, at have fået lov til at tilegne mig værktøjer for, at kunne yde førstehjælp når som helst og hvor som helst. Jeg vil ligeledes tak sige mine forældre for, at have haft mig med ude i naturen fra barnsben af og derved lært mig, at tage et ansvar uanset en situations beskaffenhed, siger hun i meddelelsen.

Kalaallit Røde Korsiat oplyser, at prisen er tildelt Agnethe J. Søholm og kan som følge af de geografiske afstande og Covid-19 restriktionerne ikke tildeles fysisk. Diplom postsendes, beløbet udbetales og hele tildelingen er foregået elektronisk.