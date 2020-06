AG: Lukket for billetsalg juli og august

Merete Lindstrøm Tirsdag, 16. juni 2020 - 08:44

Mandag åbnede Grønland officielt op for indrejser fra Danmark i den såkaldte fase 1 af genåbningsstrategien. Dermed kan man nu i teorien både købe rejser ind og ud af landet. Men da Air Greenland allerede har solgt de maksimale 600 billetter ind i landet i mange uger hen over sommeren, er der ingen billetter at købe.

-Vi har som udgangspunkt lukket for salget i de uger, hvor vi har nået grænsen på 600 passagerer ifølge rejserestriktionerne, oplyser kommunikationschef hos Air Greenland, Masaana Egede, til Sermitisaq.AG

Air Greenland oplyser, at der er 744 billetter til salg på turen fra Kangerlussuaq til København om ugen. Der er nemlig ingen restriktioner på, hvor mange der må rejse ud af landet, og at de tre flyafgange derfor kan fyldes helt op.

Ingen billetter til salg

Flyselskabet har mandag sendt en besked ud på Facebook om, at det i øjeblikket ikke er muligt at købe billetter fra København til Kangerlussuaq hele juli og august.

Der er allerede længe før genåbningen solgt en del billetter i sommerperioden, og begrænsningen på 600 antal passagerer ind i landet med fly om ugen skal selvfølgelig overholdes, understreger Masaana Egede.

Svært at beregne passagerantal

Air Greenland har i forbindelse med coronasituationen ændret i deres betingelser for restriktive billetter, så man fra og med 22. maj har kunne ændre eller refundere restriktive atlantbilletter frem til 30. august 2020.

Muligheden for at folk kan ændre eller refunderer sine billetter, gør det svært for Air Greenland, at estimere, hvor mange rejsende, der er fra uge til uge. Derfor er de nødt til at lukke for salget i de uger, der er booket 600 billetter ind i landet.

- Hvis vi får plads på afgange hen over sommeren, sætter vi selvfølgelig billetterne til salg på hjemmesiden med det samme, siger Masaana Egede.