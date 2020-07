AG sætter helikopter til salg på Facebook

Merete Lindstrøm Fredag, 17. juli 2020 - 13:55

Den første Sikorsky S-61 N helikopter landede i Nuuk april 1965. Siden har den fløjet langs hele kysten med passagerer og senest som redningshelikopter ved SAR operationer.

Air Greenland havde otte maskiner på én gang, da S-61’eren var kernen i Grønlands infrastruktur, men lige nu er der kun to tilbage, og det lakker mod enden for den ikoniske helikopter.

I et facebookopslag skriver Air Greenland, at man kan købe HAF, bedre kendt som Nattoralik, for den nette sum af to millioner danske kroner.

- Der er tale om et håndværkertilbud, og den er bedst brugt som reservedele, fordi den faktisk ikke længere kan flyve. Den sælges på særlige betingelser og husk at affektionsværdien er tårnhøj, lyder det i opslaget.

Farvel til de sidste to

Når de sidste to S-61´er udfases, erstattes de af to topmoderne Airbus H225 helikoptere.

- Derfor vil vi skyde vores jubilæumsår i gang med en hyldest til de smukke S-61´ere og fortælle deres historie, skriver Air Greenland på deres Facebookside.

Air Greenland blev etableret den 7. november 1960 med navnet Grønlandsfly, og kan altså fejre 60-års fødselsdag i år.

De beder befolkningen om at dele historier og erfaringer med helikopteren gennem tiden, og det er der flere, der allerede har gjort.

Deler oplevelse på Facebook

En person skriver om en oplevelse i 2017, hvor en S-61 helikopter skulle være i Ilulissat natten over efter redningsarbejdet i Illorsuit og Nuugaatsiaq.

På grund af tåge var mange fly blevet aflyst men Air Greenland valgte imidlertid at ombooke omkring 10 passagerer og sende dem med S-61 til Kangerlussuaq.

- Det var en fed tur til Kangerlussuaq, hvor piloten ydede en ekstra service ved at fortælle om de særlige steder vi kom forbi og fløj lavt over store flokke af rensdyr og moskus. Vi nåede ikke flyet til Østgrønland og måtte vente 3 dage på det næste fly, men turen i S-61 var forsinkelsen værd. Det var en uventet men helt fantastisk gave! Tusind tak for en uforglemmelig oplevelse, fortæller en glad passager.