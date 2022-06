Afventer analyse: Øl og sodavand skal kunne sælges i flere slags emballage

Thomas Munk Veirum Torsdag, 30. juni 2022 - 09:55

Skal borgerne kunne købe en Heineken-øl på dåse eller en sodavand i en to liters flaske?

Debatten har bølget gennem skiftende Naalakkersuisut, siden en rapport helt tilbage i 2012 fandt frem til, at det formentlig vil give billigere øl og sodavand til forbrugerne, hvis pantsystemet blev reformeret.

Returpantsystemet er ikke blevet reformeret, men det er på tide, mener partiformand i Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen:

- Jeg mener, at det vil være rigtigt hurtigst muligt at skabe et reelt frit marked, så de grønlandske forbrugere kan få så stort et udbud af øl og sodavand som muligt. Og vel at mærke til en billigere pris end i dag, skriver han til Naalakkersuisut.

Naalakkersuisoq Kalistat Lund svarer, at det er ambitionen reformere pantsystemet:

Analyse ventes færdig i år

- Der er fra Naalakkersuisuts side ønske om at reformere returpantsystemet på en måde hvor det bliver muligt at sælge øl og sodavand i flere forskellige slags emballage end det i dag, skriver naalakkersuisoq Kalistat Lund til Jens-Frederik Nielsen.

Ifølge naalakkersuisoq skal en ny analyse komme med en plan for et nyt landsdækkende returpantsystem - analysen laves af Esani med penge fra Miljøfonden.

Analysen ventes færdig i år, og i valget af nyt returpantsytem skal der lægges vægt på både økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, hedder det.

Og ifølge svaret, ser det ud til, at Naalakkersuisut vil gøre noget på området ti år efter rapporten udkom. Man er nemlig enig i konklusionerne:

Rapport: Minimal konkurrence på markedet

- Naalakkersuisut er enig i, at en liberalisering af retupantsystement potentielt kan gøre øl og sodavand billigere for forbrugeren.

2012-rapporten blev lavet af Copenhagen Economics, og den konkluderede at tætte forbindelser mellem aktørerne, pantsystemet og afgiftsystemet reelt forhindrer konkurrence til Nuuk Imeq på markedet for øl og sodavand i Vestgrønland. Nord- og Østgrønland er undtaget for pantsystemet.

Kigger man i Nuuk Imeqs regnskab er selskabet fortsat en særdeles givtig forretning. I 2021 endte overskuddet på 56,5 millioner kroner ud af en omsætning på 218,8 millioner kroner. 56 millioner kroner udbetales som udbytte til ejerne, som er Kommuneqarfik Sermersooq, Royal Unibrew og Carlsberg.

Nuuk Imeq: Stor miljøgevinst

Selskabet beskæftiger 44 ansatte og anfører i årsregnskabet, at arbejdet med et alternativt returpantsystem skaber usikkerhed om de fremtidige rammevilkår for Nuuk Imeq.

Nuuk Imeq fremhæver, at det nuværende pantsystem er en stor gevinst for miljøet:

- Returemballagesystemer med den tilhørende pantordning har gennem årene haft en markant positiv indflydelse på miljøet, da ordningen i tilstrækkelig grad motiverer forbrugere og butikker til at sende tom emballage retur. For 2021 er det registreret, at 98,2 % af de distribuerede flasker er kommet retur, skriver Nuuk Imeq i årsregnskabet.