Sådan afværges en katastrofe

Redaktionen Torsdag, 09. februar 2023 - 16:08

Hotel Hans Egede dannede i sidste uge rammen for et dialogmøde, arrangeret af Arktisk Kommando, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Geodatastyrelsen, Grønlands Politi og Søfartsstyrelsen.

Det skriver avisen AG.

Det Maritime Dialogmøde handlede om at få de grønlandske maritime brugere i dialog med de danske myndigheder, der varetager nogle af de myndighedsopgaver, der relaterer sig til søfart og særligt sikkerhed til søs.

Arrangørerne havde hvert et oplæg, som man efterfølgende kunne stille spørgsmål til. Der var også gæster fra Grønlands Maritime Center, Departementet for Infrastruktur, Thomas Branner, der fortalte om søkortsopmåling med LIDAR-teknologi og The Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO).

DMI’s enhedsleder for det nationale center for klimaforskning, Rasmus Anker Pedersen lagde ud med et oplæg om klimaforandringer, der betyder, at det er blevet nemmere at sejle i arktiske farvande og at det vil blive endnu lettere i fremtiden. Derfor kan det forventes, at krydstogtsturisme bliver endnu større. Det betyder, at der allerede nu gerne må tænkes i søfartssikkerhed i og omkring Grønland.

