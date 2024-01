Sikrer mulighed for lån på op til 4 mia. kr.

Thomas Munk Veirum Onsdag, 10. januar 2024 - 12:24

Efter flere års tilløb er der nu en aftale på plads om grønlandske kommuners adgang til Kommunekredit i Danmark.

Naalakkersuisut oplyser i en meddelelse, at der er indgået aftale mellem staten, Selvstyret og Kommunekredit om, at Selvstyret og staten garanterer for lån til grønlandske kommuner for op mod fire milliarder kroner.

Lånene kan kommunerne bruge til eksempelvis anlægsprojekter, bolig- og infrastrukturprojekter og erhvervsprojekter.

Naalakkersuisoq for finanser og skatter, Erik Jensen (S) er glad for den nye mulighed:

Glæder sig over ligeværdig aftale

- Jeg er rigtig glad for, at kommunerne nu får nye og bedre muligheder for at investere i projekter, der understøtter den lokale udvikling.

- Naalakkersuisut glæder sig samtidig over, at den aftale, vi har skabt i fællesskab med den danske regering og KommuneKredit, er en ligeværdig aftale, hvor Grønland og Danmark sammen deler ansvaret for garantistillelsen, udtaler Erik Jensen.

Finansminister i Danmark, Nicolai Wammen, udtaler:

- Regeringen har sammen med Grønlands Naalakkersuisut et ønske om at samarbejde om opgaver, som understøtter udviklingen i Grønland. Det glæder mig derfor, at grønlandske kommuner nu også får mulighed for at optage lån i KommuneKredit til eksempelvis nye boliger.

De statsgaranterede lån i KommuneKredit kan optages i perioden 2024-2031. Lånene kan løbe over en periode på maksimalt 30 år, oplyser Naalakkersuisut. Hele aftalen kan læses her.