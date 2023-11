Aftale om helikopter-backup i syd indgået

Thomas Munk Veirum Fredag, 10. november 2023 - 14:35

En ny aftale med Air Greenland skal sikre passagerbefordringen i Sydgrønland vinteren over.

Aftalen indgås på baggrund af problemer der opstod sidste vinter, hvor servicekontraktsejladsen blev suspenderet i tre måneder på grund af islæg. Det oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Her havde Air Greenland kun én helikopter at indsætte, men nu har Naalakkersuisut altså lavet en aftale, at der mellem d. 1. december 2023 og d. 29. februar 2024 vil stå to AS-350 helikoptere klar til at blive indsat operationelt fra deres base i Narsarsuaq.

- De to helikoptere kan hver tage 5 passagerer. Ordningen kan sammenlignes med en art forsikringsløsning, hvor maskinerne står klar, såfremt problemet opstår. Aflysninger og forsinkelser formindskes dermed, samtidig med at den trafikale regularitet forbedres, skriver Naalakkersuisut.

Nitter: Nødvendig kapacitet sikret

Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Hans Peter Poulsen (S), udtaler, at aftalen vil bidrage til at opretholde befordringssystemet:



- Vi har erfaret, at islæg kan hæmme udførslen af servicekontraktsejladsen i en utilfredsstillende lang periode. Båd- og helikopterpassagerer blev uhensigtsmæssigt ramt af aflysninger, forsinkelser og ombookninger den seneste vinter. Herudover blev breve og pakkeforsendelser forsinket. Denne aftale bidrager til opretholdelsen af et befordringssystem denne vinter i Sydgrønland, udtaler Hans Peter Poulsen.

Administrerende direktør i Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen, kalder det en god aftale:



- Dette er en god og vigtig aftale, som netop sikrer befordringen i Kujalleq i tilfælde af islæg, som vi har oplevet en del af de senere år. Én maskine er ikke nok til at sikre befordringen, når der ikke kan sejles, og derfor er vi glade for, at der nu er sikret den nødvendige kapacitet.