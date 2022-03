Aftabuiser overgangsalderen

Redaktionen Søndag, 06. marts 2022 - 07:59

Generelt forbindes overgangsalderen med hedeture, ustabil menstruation og humørsvingninger. Noget vi ikke taler om, er tørhed i skeden og de tilhørende konsekvenser på sexlivet, vækst af dun på ansigtet, og hvordan overgangsalderen berører følelsen af kvindelighed.

For 10 år siden fik 43-årige Louise Lynge Berthelsen kræft i livmoderen, og fik derfor fjernet sin livmoder. Det betød at hun kom i overgangsalderen, da hun var i starten af sine 30’ere.

- Der var ingen som havde fortalt mig, at jeg ville gå i overgangsalderen, når min livmoder blev fjernet, fortæller Louise Lynge Berthelsen åbent i et interview i Arnanut.

Læs om hendes og to andre kvinders historier i Arnanuts tema om overgangsalder. De taler åbent om hver deres oplevelser for at være med til at aftabuisere et emne, som ses af mange som pinligt og noget meget privat.

