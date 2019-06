Afstemning: Hvad mener du om dobbeltmandater?

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 27. juni 2019 - 11:06

I alt otte ud af 31 medlemmer i Inatsisartut har et dobbeltmandat.

Tre fra Inuit Ataqatigiit, tre fra Siumut og to fra Demokraatit har et dobbeltmandat i en kommunalbestyrelse.

Fire ud af fem kommuner i landet har medlemmer, der har et mandat både i kommunalbestyrelsen og Inatsisartut.

Vederlag til folkevalgte

Menige kommunalbestyrelsesmedlemmer i Kommuneqarfik Sermersooq får et fast månedligt vederlag på 12.392,67 kroner, hvilket svarer til 148.712,04 kroner årligt.

Formandsposter udløser et månedligt tillæg på 8.261,71 kroner eller 99.141 kroner årligt.

Hvis dobbeltmandatet ikke møder op til en planlagt møde i kommunalbestyrelsen, men i stedet lader sin stedfortræder tage over, så får stedfortræderen omkring 400 kroner per mødedag og får betalt tabt arbejdsfortjeneste.

Samfundsforsker advarer

Samfundsforsker, Birger Poppel, mener at dobbeltmandater i politik kan resultere i for lidt tid til forberedelser til møderne, og at politikerne kan risikere at sætte sig for lidt ind i vigtige sager, som skal igennem en politisk behandling.

- Det, at politikerne suser frem og tilbage mellem Inatsisartut og kommunalbestyrelserne kan resultere i, at politikerne måske forbereder sig mindre grundigt og har mindre tid til at sætte sig ind i de enkelte opgaver. Det kan også resultere i, at de meget travle politikere kommer til at sende de forkerte signaler til unge politisk interesserede. Nemlig, at det kræver, at man skal arbejde i døgndrift, hvis man skal være politisk aktiv, siger Birger Poppel.

Dobbeltmandat eller ej

Siumut har på deres seneste landsmøde tilbage i 2017 diskuteret, hvorvidt medlemmer kan have dobbeltmandat eller ej. Et flertal besluttede, at politikerne fremover skulle vælge, om de vil arbejde i Inatsisartut eller i kommunalbestyrelsen, hvis de blev valgt ind begge steder.

Et år efter flertalsbeslutningen omgik partiet beslutningen, med begrundelsen om, at hvis det er nødvendigt at sikre partiets interesser, så kan et medlem have et dobbeltmandat.

- I vores vedtægter står der, at vi kan køre forsøgsprojekter, selv om projektet går imod vore vedtægter, når det handler om at skabe fremtidig politisk indflydelse, forklarede Mikael Petersen til Sermitsiaq.AG om beslutningen.