Afstemning: Ingen brexit uden aftale

Ritzaus Bureau Onsdag, 13. marts 2019 - 17:23

Det britiske parlament har ved onsdagens hovedafstemning i Underhuset stemt ja til, at et brexit uden en aftale helt skal udelukkes.

321 parlamentarikere stemmer for forslaget. 278 stemmer imod.

Den første af onsdagens afstemninger i parlamentet var om et ændringsforslag. Forslaget blev vedtaget med et yderst smalt flertal. 312 stemte for og 308 stemte imod.

Det betød, at formuleringen i onsdagens regeringsforslag blev skærpet.

May havde oprindeligt lagt op til at stemme om at udelukke brexit uden aftale - dog med tilføjelsen, at det er, hvad der som udgangspunkt vil ske, hvis der ikke bliver indgået en aftale inden 29. marts.

Den tilføjelse blev dog strøget efter onsdagens første ja.

Dermed siger det britiske parlament, at det ikke vil forlade EU uden en aftale under nogen omstændigheder.