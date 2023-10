Australien er splittet i afstemning om oprindelige folk

Thomas Munk Veirum Mandag, 09. oktober 2023 - 16:07

En folkeafstemning, der skulle have været et samlende øjeblik for nationen, og hvor den oprindelige befolkning i Australien skulle have styrket sine rettigheder, udstiller i stedet en stor splittelse.

Med lidt under en uge tilbage af afstemningen har nej-siden nemlig et forspring ifølge meningsmålinger skriver CNN.

I afstemningen skal australierne tage stilling til, om landets oprindelige folk skal anerkendes i forfatningen, og at der samtidigt skal etableres et oprindeligt organ til at rådgive det føderale parlament om politikker og projekter vedrørende oprindelige folk.

Ja-side stod stærkt i begyndelsen

Den oprindelige befolkning i Australien udgør 3,2 procent (cirka 800.000 personer) af den samlede befolkning, og det var den australske premierminister Anthony Albanese, der annoncerede folkeafstemningen, umiddelbart efter han blev valgt i maj 2022.

Ifølge CNN stod ja-siden stærkt i begyndelsen af valgkampen frem mod afstemningen, og mange berømtheder støttede sagen. Nu ser det altså sværere ud.

- Der er tydeligvis en parallel til, hvad der er sket i USA og Storbritannien med Brexit-afstemningen, udtaler Paul Strangio, professor i politik ved Monash University, til CNN, og fortsætter:

- Det er dem, der på en eller anden måde føler sig forargede over deres plads i nationen, der samler sig mest til nej-siden af debatten.