Afsmeltning: Grønland hæver sig

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 13. juli 2020 - 16:00

Når indlandsisen trækker sig, så frigør den landsområder for sin tyngde. Det betyder, at Grønland langsomt, men sikkert, rejser sig igen.

Konsekvenserne og udfordringerne ved, at Grønland rejser sig igen vil forskere fra USA og Grønlands Naturinstitut undersøge. Forskerne inviterer lokalbefolkningen til at deltage i projektet, meddeler Naturinstituttet på deres hjemmeside.

- Det vil måske overraske mange, at Grønland hæver sig millimeter for millimeter for hvert år. Det er fordi, at Indlandsisen igennem årtusinder har trukket sig tilbage og dermed frigjort landområderne for sin tyngde, så de langsomt rejser sig igen, lyder det.

I projektet Greenland Rising (Grønland hæver sig, red.) kan borgere bidrage med deres egne erfaringer om landsområder, der over tid er hævet over vandoverfladen.

Udfordringer

Grønlands landområder bliver ikke kun større. Mens landet hæver sig langsomt over havet, vil det give udfordringer for skibe og joller til at anløbe havnene, da der kommer nyere skær ved havnen under ebbe. Også kloaksystemer kan ende med at ændres og forlænges, da disse løber ned på kysten tæt på byerne:

- En gruppe forskere fra Columbia University i New York og Grønlands Naturinstitut i Nuuk vil i de kommende år kortlægge landhævningerne bedre og undersøge hvordan de måske kan påvirke dagligdagen i Grønland, skriver naturinstituttet.

Projektet er finansieret af den amerikanske forskningsfond, National Science Foundation, der støtter projekter, hvor videnskaben skal undersøge, hvordan klimaforandringer påvirker dagligdagen i Arktis og knytte stærkere bånd mellem lokalsamfundet og forskningen.

Op til 1 cm pr. år

Tidligere undersøgelser viser, at der er forskelle mellem områder på, hvor meget landet er hævet over tid.

I Nuuk-området er tallet mindst 3,3 millimeter om året. I Aasiaat er der målt til 6,3 millimeter om året, og i Kullorsuaq i Nordgrønland er der målt 10,5 millimeter pr år.