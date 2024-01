Afsløring: Se Air Greenlands nye fartplan

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 22. januar 2024 - 07:44

Air Greenland vil med en ny fartplan forbinde regionerne langt bedre og med en øget frekvens, end tilfældet er i dag, oplyser Air Greenlands administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen til Sermitsiaq.AG.

Et puslespil af dimensioner er blevet lagt i Air Greenlands hovedkvarter i Nuuk. Med en ny atlantlufthavn i Nuuk skabes der nemlig nye muligheder for at forbedre betjeningen af flyrejsende i Grønland, når man tager indenrigsbrillerne på.

Fokus har i mange år været, at åbningen af atlantlufthavnen i Nuuk handler om, at de internationale passagerer fra København kan springe over Kangerlussuaq og flyve direkte til hovedstaden og Ilulissat og retur, hvilket sparer tid og skabe en større tilstrømning af turister.

Så fint, så godt – specielt for borgerne i Nuuk og Ilulissat samt turisterne.

Den oversete dimension

- Men en overset dimension, hvilket vi ikke har lagt skjul på, men som ikke har været omtalt eller beskrevet særligt detaljeret, er mulighederne for at forbinde vores fire regioner i nord, syd og øst med Nuuk midt på vestkysten som det centrale udgangspunkt, pointerer Air Greenlands administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen få dage før, at de sidste brikker er lagt og flykunderne aktivt kan søge de mange muligheder via Air Greenlands bookingsystem.

- Ambitionen har været at binde regionerne langt bedre sammen, og det synes jeg, at vi er lykkedes med, når vi kigger på den matrix, der ligger til grund for det nye indenrigsrutenet, fortæller Jacob Nitter Sørensen.

Arbejdet med at lave den nye fartplan eller rutenet har flyselskabet haft god tid til at forberede al den stund at beslutningen om at bygge lufthavnene blev truffet for flere år siden.

Men så alligevel ikke.

Mavepusteren

- Det var en mavepuster og en udfordring, da vi fik viden om, at byggeriet af lufthavnen i Ilulissat blev forsinket. Det har jo hele tiden været planen, at de to atlantlufthavne skulle åbne samtidig. Og med en forskydning skal vi jo lægge ud med en fartplan, der tilgodeser Ilulissat med flyvninger fra Nuuk, og det lægger beslag på vores flykapacitet indtil lufthavnen i nord åbner, siger Jacob Nitter Sørensen.

Forsinkelsen er forklaringen på, at sidste hånd på fartplanen endnu ikke er helt klar, selv om det store billede af puslespillet ligger fast. Nogle få brikker mangler, men om få dage er Air Greenland klar til den store offentliggørelse.

Dele af planen

Jacob Nitter Sørensen er dog parat til at afsløre dele af den omfattende plan over for Sermitsiaq.AG og nævner:

Om vinteren fem ugentlige flyvninger fra Nuuk til Danmark (fire i dag). To ugentlige flyvninger med Dash 8 til Island. Dermed får vi hver eneste dag i ugen en mulighed for at rejse til internationalte destinationer – også om vinteren.

Et ekstra Dash 8 fly sendes fast til Ilulissat, som skal servicere Nordgrønland. I dag er der én flyver. Det betyder, at Upernavik vil få forbindelse til Atlantflyveren samme dag og Qaanaaq vil også nyde godt af den ekstra flyver.

Fem Dash 8’ere vil hver morgen fra Nuuk fragte passagerer, post og fragt til Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat, Kulusuk, Paamiut og Narsarsuaq. På returen vil man fra disse byer fragte passagerer til Atlantflyveren før afgang internationalt. Om eftermiddagen vil de fem fly gentage rejsen, så passagerer fra Atlantflyveren kan komme videre til en af de seks byer, hvorefter flyene returnerer til Nuuk.

Sydgrønland-Europa-forbindelsen vil blive kraftigt øget fra to til fem ugentlige flyvninger. Og seks dage om ugen vil man på samme dag kunne flyve fra Narsarsuaq (senere Qaqortoq, red.) til Ilulissat og videre nordpå.

Fra syd til øst (Kulusuk) vil der ugentligt være tre forbindelser – også her med forbindelse internationalt og til landets øvrige regioner.

Kangerlussuaq vil have tre ugentlige forbindelser til Nuuk/Sisimiut og retur.

Atlantflyverens afgangs- og ankomstider til Nuuk – i forhold til i dag, hvor den lander i Kangerlussuaq – ændres ikke væsentligt.

Dette var blot syv nedslagspunkter ud af et hav af optimerede rejsekombinationer.

Ekstra krølle

- Men lad mig da lige tilføje, siger Jacob Nitter Sørensen og løfter lidt mere af sløret om den nye fartplan, som alle borgere i Grønland i den grad venter i spænding på:

- Vort Fly & Sleep koncept vil fortsætte og blive udvidet. Det er jo prisbilligt og populært. Og måske vil konceptet blive ekstra populært, når overnatningen foregår i Nuuk. Vi udvider fra tre til fem destinationer. Ud over Sisimiut og Ilulissat tilføjer vi slutdestinationerne Maniitsoq, Aasiaat og Kulusuk, hvor de flyrejsende har en overnatning i hovedstaden, før man dagen efter tager videre til en af de nævnte byer, forklarer direktøren.