Afskaffelsen af store bededag i Danmark er vedtaget

Ritzaus Bureau Tirsdag, 28. februar 2023 - 16:50

Selv om det har afstedkommet protester fra alle lige fra folkekirkens præster til en samlet fagbevægelse og både røde og blå oppositionspartier, så blev det tirsdag en realitet: Store bededag er ikke længere en helligdag i Danmark fra 2024.

Den danske regerings forslag om at afskaffe helligdagen blev vedtaget i Folketingssalen med stemmerne 95-68 efter en flere timer lang tredjebehandling.

Trods kritikken har regeringen bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne stået fast på at afskaffe helligdagen for at finansiere blandt andet flere udgifter til Forsvaret.

Hverken beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) eller andre repræsentanter fra de tre regeringspartier gik på talerstolen under tredjebehandlingen.

Flere hundrede tusinde underskrifter mod

Ingen af partierne havde nævnt afskaffelsen af store bededag som en mulighed under valgkampen.

Men statsminister Mette Frederiksen (S) mener ikke, at regeringen burde have varslet vælgerne inden folketingsvalget 1. november sidste år, sagde hun tirsdag.

- Jeg synes også, at man skal kunne navigere i den virkelighed, som omgiver danskerne.

- Med det, der sker i vores verden - selvfølgelig aktuelt med Ukraine nu, men i det hele taget med en mere urolig verden - så er min klare forventning, at vi får behov for at bruge endnu flere penge på forsvar.

Fagbevægelsen har blandt andet indsamlet 450.000 underskrifter mod afskaffelsen af helligdagen og opfordrede til at sende spørgsmålet til folkeafstemning.

Det samme har Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet også argumenteret for. Tirsdag sluttede også Danmarksdemokraterne sig til.

Ingen folkeafstemning

En tredjedel, altså 60 mandater, af Folketinget kan sendte lovforslaget til folkeafstemning.

Med Inger Støjbergs tilkendegivelse og Danmarksdemokraternes 14 mandater er der nu 40 mandater for en folkeafstemning.

SF og Liberal Alliance har afvist at bakke op om en folkeafstemning.

Store bededag falder altid den fjerde fredag efter påske. Den sidste store bededag som en helligdag falder 5. maj i år.

Fra næste år kompenseres lønmodtagerne i form af løn, mens timelønnede mister deres tillæg, når de arbejder den dag.