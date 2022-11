Efter 'Afrika på is'-bemærkning: Donation til LGBT+- i Grønland

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 06. november 2022 - 15:30

Der venter donation til den grønlandske forening Greenland+ fra et dansk velgørenhedsprojekt, der sælger juledekorationerne 'Regnbuekravlenisser'.

Efter statsministerkandidaten Søren Pape Poulsen (Kons.) har omtalt Grønland som 'Afrika på is' har det danske LGBT+-velgørenhedsprojekt ’Regnbuekravlenisser af Sebastian Soelberg’ valgt, at den årlige donation fra salget af regnbuekravlenisser i år skal gå til den grønlandske forening Greenland+.

- I år støtter vi vores søskendefolk mod nord. Der er helt unikke udfordringer for LGBT+-personer i Grønland, som kun kan løses lokalt – og Greenland+ er allerede i gang. Men når både lovgivning og accept halter bagefter, er det en større opgave at løse. Derfor går minimum 50 procent af salget af regnbuekravlenisserne i år til Greenland+ og deres store arbejde med at sikre bedre vilkår, lovmæssig beskyttelse og større accept af LGBT+ i Grønland, siger Sebastian Soelberg i en pressemeddelelse.

En af juledekorationerne ser således ud Regnbuekravlenisser af Sebastian Soelberg/Prideposters.com

Regnbuehus

Den grønlandske forening 'Greenland+' er taknemmelige for donationen.

- Pengene vil gøre en reel forskel for alle grønlandske LGBT+-mennesker. Blandt andet vil det hjælpe med at finansiere vores drøm om Grønlands første regnbuehus som vil sikre, at der er et sted LGBT+-mennesker kan føle sig sikre, siger hovedbestyrelsesmedlem i foreningen, Sofus Fenger Hove.

Hormonbehandling eller operation

Han siger, at foreningen kæmper for, at trans-mennesker i Grønland får muligheder for hormonbehandling eller operation, som endnu ikke er en mulighed.

- Det på trods af, at sådanne tiltag kan redde trans-menneskers liv, hvilket specielt er et problem i vores land, hvor vi har verdens højeste selvmordsrate. Og på trods af, at vi er en moderne velfærdsstat, siger Sofus Fenger Hove, og fortsætter:

- Volden mod LGBT+-mennesker i Grønland er udbredt, og der er ingen ekstra beskyttelse for LGBT+-mennesker i form af en lov imod hadforbrydelser. Det presser vi vores Selvstyre for at arbejde for at få indført.

Salget af 'Regnbuekravlenisser' fortsætter indtil jul, hvorefter donationen opgøres, og beløbet sendes til Greenland+, oplyses det.

Søren Pape Poulsen har har sagt undskyld for sine udtalelser om Grønland.