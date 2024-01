Afgift-svipser: Afgifter sat på emballage der ikke kan pantes

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 18. januar 2024 - 12:46

Der er sneget sig en fejl ind i de nye regler om emballageafgift. Butikkerne er ifølge Sermitsiaq.AG’s kilder blevet informeret om, at de også skal betale emballageafgifter på eksempelvis juice i papkartoner, vin og spiritus, selvom disse varer ikke indgår i det nye returpantsystem.

Kalaallit Nunaanni Brugseni og Pisiffik bekræfter, at de har modtaget sådan en melding.

- Vi har endnu ikke fået oplysninger om, hvornår loven på emballageafgifterne bliver ændret. Men det drejer sig om små beløb, og det går ikke ud over priserne til kunder, da vi blot skal bede om refusion af afgifterne på emballage af vin, spiritus og juicekartoner, oplyser administrerende direktør i Kalaallit Nunaanni Brugseni, Susanne Christensen.

Departement arbejder på løsning

Selvom emballage på juicekarton i pap, vin og spiritus er pålagt afgift som emballage der indgår i returpantsystemet, så vil kunder ikke mærke en prisforskel, lyder det fra detailhandelen.

Ifølge disse er butikkerne blevet oplyst om, at detailhandelen kan bede om refusion af de afgifter, som de betaler ved indførsel af disse varer.

Samtidig er detailhandelen blevet informeret om, at Departementet for Finanser og Skatter arbejder på en løsning, så loven om emballageafgifter bliver ændret. Det betyder, at emballage på juicekartoner i pap, vin og spiritus fremover ikke skal have afgifter på som varer, der indgår i det nye returpantsystem.

Det skal rettes

- Denne fejl i finansloven for 2024 har ikke påvirket vores kunder, da den ikke nåede at have indvirkning på priserne på de berørte varer. Vi har søgt om refusion, oplyser marketingschef i Pisiffik, Tina Hansen til Sermitsiaq.AG.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få oplysninger fra departementet omkring, hvornår loven om emballage bliver ændret, indtil videre uden held.