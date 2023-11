Afgifter: Naalakkersuisut blandede emballageafgifter ind i kødafgifter

Jensine Berthelsen Onsdag, 15. november 2023 - 15:54

Naalakkersuisut har brugt deres politiske wildcard til afgiftstiltag under Inatsisartuts slutspurt.

Et forslag, som samlede alle partier, nemlig permanent afskaffelse af svinekød og hornkvæg, blev pludseligt krydret med ændringsforslag, som de kalder "konsekvensændringer som følge af ændringer i landstingslov om ind- og udførsel af varer", med henvisning til finanslovsaftalen.

Det gjorde især Demokraatit meget frustrerede, for det er Demokraatits oprindelige forslag, som var omdrejningspunktet i sagen, nemlig permanent afskaffelse af kødafgifter. Det ville partiet gerne stemme for, men følte sig tvunget til at forholde sig neutralt til eget forslag, og Demokraatit endte derfor med at stemme blankt.

Også Naleraq, der selv er med i finanslovsaftalen gjorde kraftigt modstand imod Naalakkersuisuts ændringsforslag. Så noget tyder på at Naalakkersuisuts planer om at indarbejde emballageafgifter ind i kødafgifter ikke var clearet med aftalepartierne.

Høring forud for finanslovsaftalen

Det forhold, at Naalakkersuisut pludseligt er kommet med ændringsforslag til forslaget, ser ikke ud til at være tilfældigt, for Naalakkersuisut fortæller i bemærkningerne, at ændringsforslaget har været i høring i perioden 6. juni til 4. juli 2023.

Men finanslovsaftalen blev først underskrevet den 9. november. Men ikke desto mindre henviser Naalakkersuisut til finanslovsaftalen:

- Som led i de igangsværende finanslovsforhandlinger fremsætter Naalakkersuisut ændringsforslaget for at imødegå, at udgifterne til det nye returemballagesystem resulterer i merudgifter for detailhandlen og dermed forhåbentlig forbrugerne.

D: Koalitionen vil hente 85 millioner kroner hos borgerne

Selvom emballageafgiften egentlig sættes ned, så betyder det alligevel, at afgiften næste år, på grund af Nuuk Imeqs lukning, vil indbringe omkring 85 millioner kroner, hvilket Demokraatit er stærkt utilfreds med.

- Det er meget ufint af Naalakkersuisut at snige ændringerne i emballageafgifterne ind i det her forslag, som der ellers var bred enighed om her i Inatsisartut. Det havde klædt Naalakkersuisut at give det 3 behandlinger i Inatsisartut, ligesom man normalt gør, hvis man respekterer demokratiet, udtaler Demokraatit i deres mindretalsudtalelse til ændringsforslaget.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få kommentar fra Naalakkersuisut.