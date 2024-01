Afgift på sukker og sirup fjernet

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 17. januar 2024 - 11:52

Ren sukker og sirup bliver billigere.

Det er konsekvenserne af det ændringsforslag, som Inatsisartuts finans- og skatteudvalg har behandlet og godkendt den 10. januar 2024 efter anmodning fra Naalakkersuisut.

Både Kalaallit Nunaanni Brugseni og Pisiffik har modtaget en skrivelse af skattestyrelsen, hvor det fremgår, at varerne sukker og sirup får fjernet afgifter.

- Vi har modtaget en optegnelse af de varer, hvor afgiften er fjernet. Det gælder sukker og sirup, det oplyser administrerende direktør i Kalaallit Nunaanni Brugseni, Susanne Christensen til Sermitsiaq.AG.

Påvirker cirka 50 varer

Susanne Christensen oplyser, at fjernelsen af sukkerafgiften ikke gælder for andre fødevarer.

Marketingschef i Pisiffik oplyser, at detailvirksomheden onsdag den 17. januar allerede har nedsat priser på flere varer:

- Vi synes, at fjernelsen af sukkerafgiften er et godt initiativ. Der er omtrent 50 varer i vores sortiment, som er pålagt sukkerafgift, og som vi allerede nu har sat priserne ned på, oplyser marketingschef Tina Hansen til Sermitsiaq.AG.

Sortimentet er blandt andet sukker, puddersukker, perlesukker og meget mere samt flere varianter sirup.

Gælder ikke andre fødevarer

Hos Brugseni understreges det også, at afgiftfjernelsen ikke gælder fødevarer indeholdende sukker.

- Det vil ikke påvirke priser på for eksempel slik, chokolade eller sodavand samt andre sukkerholdige fødevarer, fortæller Susanne Christensen fra Brugseni.

Inatsisartutmedlem Peter P. Olsen (IA) har ellers oplyst på Facebook, at formålet med at fjerne afgifterne er, at butikkerne fremover kan sænke priser på fødevarer, der indeholder sukker, såsom morgenmadsprodukter. Pisiffik oplyser dog, at nedsættelse af priser ikke påvirker morgenmadsprodukter ifølge den nye lovgivning.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at forholde ham til oplysningerne, han henviser blot til formanden for Finans- og Skatteudvalget og partifælle, Asii Chemnitz Narup.

Op med lommeregneren

Brugseni kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvad prisen på 1 kilo sukker vil være. Indførselsafgiften på sukker og sirup er i sin tid blevet sat til 10,31 kroner pr. kilo.

- Det er den afgift, som vi vil fjerne fra priserne på sukker. Og det vil vores kunder selvfølgelig mærke, siger Susanne Christensen.

Pisiffik understreger, at afgiftsfjernelsen vil komme kunderne til gode. Og detailhandelen er klar til at acceptere et eventuelt tab, da flere varer er indkøbt før fjernelsen af afgifter, der gælder fra 1. januar.

- Det betyder også, at Pisiffik er villig til at acceptere et vis tabt indtjening på et sekscifret beløb på lagervarer, der vil blive solgt til den reducerede pris, og som vi allerede har betalt afgifter på. Vi håber på muligheden for at få en refusion. Vi planlægger at nedsætte priserne med cirka 1 million kroner årligt, hvilket svarer til sukkerafgiftens beløb, oplyser Tina Hansen fra Pisiffik.