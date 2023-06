Afgået naalakkersuisoq: Regner med at vende tilbage til kommunalbestyrelsen

Anders Rytoft Tirsdag, 27. juni 2023 - 18:19

Tilbage i april 2021 fik Peter Olsen orlov fra kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik på ubestemt tid, efter han blev indstillet som naalakkersuisoq. Det er han som bekendt ikke længere.

Siden IA-politikeren valgte at trække sig fra posten som følge af pres - især fra koalitionspartneren Siumut - har han haft et ønske om at ophæve sin orlov og vende tilbage til kommunalbestyrelsen.

LÆS OGSÅ: Peter Olsen er trådt tilbage efter mistillidsvotum

Men det er ifølge Kommune Qeqertalik ikke givet på forhånd.

Det skyldes, at Peter Olsen i dag har adresse i Nuuk, hvor han har arbejdet som medlem af Naalakkersuisut.

Hvis et medlem af kommunalbestyrelsen midlertidigt må opgive sin bopæl i valgkredsen, mister vedkommende som udgangspunkt valgbarhed og må udtræde af kommunalbestyrelsen, fremgår det af dagsordenen med henvisning til en undtagelsesbestemmelse.

Flytter til Aasiaat

Det er dog op til kommunalbestyrelsen at afgøre. Hvorvidt Peter Olsen kan få lov til at vende tilbage som medlem eller ej, vil der blive taget stilling til på torsdag.

- Jeg har ikke længere et lovgivningsmæssigt grundlag til at bibeholde min orlov, fordi jeg har trukket mig som naalakkersuisoq, så det er kun på sin plads, at jeg vender tilbage til kommunalbestyrelsen, siger Peter Olsen.

Er du usikker på, om du kan få lov at vende tilbage til kommunalbestyrelsen?

- Jeg kan ikke på forhånd gætte mig til, om hvorvidt kommunalbestyrelsen vil stemme mig ind eller ej. Men jeg går ud fra, at min ansøgning bliver vedtaget.

- Det håber jeg, den bliver, siger Peter Olsen, der vender tilbage til Aasiaat 1. juli.