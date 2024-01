Affyrede riffel i hus: Får betinget dom

Thomas Munk Veirum Mandag, 29. januar 2024 - 14:00

Hændelsen fandt sted i december 2022, hvor den 36-årige mand affyrede sin riffel i entréen i sit hus.

Den 36-årige mand er mandag blevet idømt 14 dages betinget anstaltsanbringelse ved landsretten, oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Det er den første dom, der er fældet som følge af en bestemmelse i kriminalloven, som fra den 1. juli 2022 gjorde det ulovligt uretmæssigt at skyde med våben i bebyggede områder i Grønland.

Kunne ellers kun give bøde

Tidligere kunne en sådan forseelse kun udløse en bøde på 3.000 kr., og anklager Alexander Stürup er tilfreds med dommen, udtaler han:

- Den nye bestemmelse i kriminalloven markerer, at når man skyder med våben i bebyggede områder, så det så farligt, at det hører hjemme i kriminalloven.

- Det mener vi fra anklagemyndighedens side også bør afspejle sig i foranstaltningsniveauet, og jeg er derfor rigtig tilfreds med, at landsretten er enig med os i, at det her ikke er en bødesag, men er noget, der mindst bør give betinget anstaltsanbringelse.

Kan stadig give særlig tilladelse

Ifølge den relativt nye bestemmelse er det ulovligt uretmæssigt at afskyde rifler, jagtgeværer, luftbøsser eller andre håndvåben inden for en afstand af 500 meter fra bebyggede områder.

Politiet oplyser dog, at der stadig kan gives særlig tilladelse til konkurrenceskydning og lignende, og det vil også være lovligt eksempelvis at skyde en isbjørn i selvforsvar, selvom det sker i et bebygget område, skriver politiet.

Anklageren mener, at praksis nu er afklaret, og at sagen derfor har betydning for kommende sager:

- Det er klart, at vi med dagens afgørelse for fremtiden vil gå efter mindst betinget anstaltsanbringelse, hvis man har håndteret sit våben på så uforsvarlig vis som i denne sag. Derfor håber jeg også, at landsrettens dom kan medvirke til, at man lige tænker en ekstra gang over, hvordan man håndterer og opbevarer sine skydevåben derhjemme, udtaler Alexander Stürup.