Affaldssamarbejde med oprydning og sortering

redaktionen Søndag, 07. juni 2020 - 12:06

Affaldsselskabet Esani har i sidste uge samlet affaldsjern ind i Sydgrønland, og sejler det nu til genbrug i Europa. Bestemmelsesstedet afhænger af efterspørgsel og pris. Men ifølge Facebook den 27. maj sejlede North Viking fra Narsaq den 27. maj om eftermiddagen på vej til Hundested og Riga. Den forlod Qaqortoq mandag den 25. maj med sin last med jern, skriver Sermitsiaq.

- Tjener Esani penge på at sejle jern til Europa?

– Grundet liggetiden i de forskellige byer i Grønland og kvaliteten af det jern, som vi får indleveret, skal vi være meget heldige, såfremt operationen går i nul. Men lige nu er det vigtigste for os, at affaldet bliver fjernet fra dumpene for at gøre plads til at håndtere og sortere alt det andet affald, som også er på dumpene, forklarer miljøchef i Kommuneqarfik Sermersooq Frank Rasmussen, der også er direktør i det fælleskommunale affaldsselskab Esani A/S.

Oprydning

– Som direktør for Esani A/S glæder det mig dog, at Esanis bestyrelse, på seneste bestyrelsesmøde den 4. maj, har godkendt, at Esani i år bruger omkring seks millioner kroner til, i samarbejde med de aktive ejerkommuner, at rydde op på dumpene i en række udvalgte byer i Grønland, siger Frank Rasmussen og tilføjer, at Esani i samarbejde med kommunernes miljø- og driftsafdelinger vil sikre, at dumpene ryddes, organiseres og klargøres til den fremtidige affaldsstruktur.

Frank Rasmussen forventer, at dumpene i følgende byer vil gennemgå en større oprydning i 2020: Ittoqqortoormiit, Tasiilaq, Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Paamiut, Maniitsoq, Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigianguit og Qeqertarsuaq.

Læs hele historien i den seneste udgave af avisen Sermitsiaq. Køb avisen her: