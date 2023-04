Affaldskaos i Innaarsuit

Redaktionen Fredag, 28. april 2023 - 12:58

Innaarsuit, der har omkring 170 indbyggere, er den eneste af de ni bygder i Upernavik-området, der ikke har renovationsmedarbejdere, hvilket er årsag til, at affald og sorte toiletposer flyder overalt i meget stort omfang inde i selve bygden og omkring dumpen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Og Mittarfeqarfiit har oplyst, at helikopterflyvepladsen som ligger mindre end 50 meter fra dumpen foreløbig er lukket indtil det ophobede affald ikke længere udgør sikkerhedsfare for beflyvningen. Den lokale købmand kræver derfor, at der snarest bliver indført tiltag, der skal løse de alvorlige og langvarige problemer på dag- og natrenovationsområdet i bygden.

Niels Davidsen, Inuit Ataqatigiit, som er formand for Udvalget for Teknik i kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia erkender, at der fortsat er store affaldsproblemer i Innaarsuit samt i flere bygder i Upernavik-området, og han fastslår samtidig, at man er fuld gang med at undersøge forskellige løsningsmuligheder på dag- og natrenovationsområdet for alle byer og bygder i Avannaata Kommunia.

Aftale sat i bero

Avannaata Kommunia har store udfordringer med at rekruttere nye og faste medarbejdere på dag- og natrenovationsområdet i bygderne primært på grund af de lave lønninger, der er for renovationsmedarbejdere.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: