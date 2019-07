Affald hober sig op i naturen

Redaktionen Tirsdag, 02. juli 2019 - 17:51

Der skal en holdningsændring til for at vende udviklingen med stigende mængder af affald i naturen. Private initiativer som Plastic is not so fantastic og en beslutning i Naalakkersuisut om affaldshåndtering er ifølge Verdensnaturfonden WWF et skridt i den rigtige retning. Men der er lang vej endnu.

Der er nu højsæson for sejlads med private både, men også for sejlture med turister og fiskefartøjer. Og problemet lader sig ikke skjule. Hverken på strandene eller ude på havet.

- Det positive – hvis det kan siges på den måde – er, at affaldet stammer fra os selv og ikke kommer til os udefra. Det betyder, at det er

noget, som vi kan gøre noget ved, siger projektkoordinator for WWF

i Grønland og arktis Kaare Winther Hansen.

Hygiejnebind

WWF har også været nede på stranden ved svømmehallen Malik, hvor omfanget af affald var endnu større.

- Der lå faktisk affald, der kunne være i en lastbil. Det affald, der lå

på stranden, er noget vi kan kalde bynært affald. Der var igen vatpinde, hygiejnebind og andet affald, der typisk kommer fra bebyggede områder. Og det omtalte hollandske forskningsprojekt har til formål at sortere affaldet og spore, hvor det kommer fra, forklarer Kaare Winther Hansen.

