AEX Gold udvider efterforskning

Den nye licens dækker over et område på 818 kvadratkilometer og hedder Saarloq, oplyser AEX Gold i en meddelelse torsdag.

Selskabet står i forvejen bag projektet med genstart af guldminen i Nalunaq og er indehaver af flere efterforskningslicenser i Sydgrønland.

Ifølge selskabet har AEX nu efterforskningslicens på i alt 1646 kvadratkilometer.

Direktør: Betydningsfuldt areal

Selskabet oplyser, at tidligere undersøgelser fra GEUS har vist, at der er guld i det område, som AEX Gold nu har fået licens til.

- Vi er glade for at have sikret efterforskningslicensen for Saarloq, et betydningsfuldt areal i det sydlige Grønland, udtaler Eldur Olafsson, direktør i AEX Gold.

Ifølge selskabet vil den nye licens ikke belaste AEX Gold økonomisk i 2020. Det skyldes, at Naalakkersuisut har nulstillet efterforskningsforpligtelserne i år på grund af coronakrisen.