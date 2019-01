Ængstelige Saqqaq-borgere beroliget

Asger Søndergaard Nielsen Fredag, 11. januar 2019 - 16:27

Det skabte uro blandt borgere i Saqqaq, da de hørte konklusionen i den rapport, som Selvstyret i samarbejde med GEUS har lavet angående fare for fjeldskred i Grønland. Deres bygd, Saqqaq, ligger i Kategori 2, hvor der er en mulig høj risiko for fjeldskred. Det bringer Saqqaq i farezonen for tsunamier som følge af fjeldskred.

Borgmester i Avannaata Kommunia Palle Jerimiassen er netop hjemvendt fra Saqqaq, hvor han har oplyst borgerne om rapporten.

- De blev selvfølgelig forskrækket over rapportens konklusion. De blev bange for, at der kunne ske det samme for dem, som der skete i Nuugaatsiaq, men vi forklarede dem, at rapporten netop er lavet, så man undgår sådanne ulykker, siger Palle Jerimiassen.

Rapporten gør det muligt at forberede sig på en eventuel tsunami. Alligevel skabte Palle Jerimassens besøg og kedelige besked en forståelig usikkerhed blandt borgerne.

- De fik lov til at stille alle de spørgsmål de havde. Det beroligede dem, at vi kunne komme med oplysninger i forhold til, hvad vi kan gøre for at undgå en katastrofe. Vi fik beroliget dem, der var bekymret, siger Palle Jerimiassen.

Tid til overvejelser

For særligt tre familier i Saqqaq har rapporten store konsekvenser. Deres huse ligger nemlig inden for den grænse, som GEUS har markeret som farezonen. GEUS anbefaler, at man overnatter i huse, der ligger mindst fire meter over middelvandstanden.

- Jeg har talt med dem om muligheden for at flytte længere op i bygden, og de overvejer nu, hvad de vil gøre, siger Palle Jerimiassen og fortsætter:

- Der skal laves mange specielle beredskabsplaner for Saqqaq. Vi er godt i gang med mange tiltag for at være klar, hvis der skulle komme en tsunami, og det er borgerne glade for, siger Palle Jerimiassen.

Lagerbygning skal flyttes

Udover huse til beboelse, ligger der også en række andre bygninger i eller tæt på farezonen. Det drejer sig blandt andet om et tankanlæg og nogle lagerbygninger.

- Vi skal have talt med ejerne om, hvad vi gør. Vi kan måske fæstne tankene bedre, og vi skal have fundet ud af, om ejerne vil være villige til at flytte deres lagerbygninger, siger Palle Jerimiassen.

Bådene i bygden skal også overvintre længere væk fra vandkanten. Indtil videre har borgerne trukket bådene op på stranden, men der kan være fare for, at de skyller væk under en tsunami.