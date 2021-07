Ændret selskabslov øger risiko for tvangsopløsninger

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 23. juli 2021 - 16:59

Erhvervsdepartementet har for få dage siden sendt et udkast til en anordning for selskabsloven i høring, og der er flere elementer som de grønlandske virksomheder skal være opmærksom på, påpeger Nuna Advokater i en orienteringsmail.

Det er planen, at den justerede selskabslov skal træde i kraft fra nytår, og den indeholder både skærpelser, lempelser og afskaffelser.

Nyt begreb: Reelle ejere

- Med ændringen bliver der i den grønlandske selskabslov indført begrebet reelle ejere. Reelle ejere må ikke forveksles med legale ejere, der er den direkte ejer. Reelle ejere er de fysiske personer, som i sidste ende ejer mere end 25 procent af stemmerne eller kapitalen af et selskab. Ejerskabet kan være et indirekte ejerskab igennem en selskabskonstruktion, overdragelse ved aftale eller pant, oplyser Nuna Advokater, der understreger, at de nye krav gælder uanset om de reelle ejere er identiske med de legale ejere.

Får virksomhederne ikke bragt det i orden, risikerer man tvangsopløsning.

Krav til selskabskapital nedsættes

Det bliver billigere at stifte et selskab, idet selskabskapitalen nedsættes fra 50.000 til 40.000 kroner for anpartsselskaber og fra 500.000 til 400.000 kroner for aktieselskaber.

Der er også lagt op til, at man udvider adgangen for selskaber til at yde lån, stille sikkerhed med videre til selskabets ejere eller ledelse, nævner Nuna Advokater.

Fra nytår vil det samtidig ikke længere været muligt at stifte et iværksætterselskab, som er kendetegnet ved at minimumskapitalen for stiftelse kun er 1 krone, og man har begrænset hæftelse.

Fra iværksætter- til anpartsselskab

- Eksisterende iværksætterselskaber skal omdannes til anpartsselskaber inden den 1. januar 2024. Iværksætterselskaber der ikke er omdannet, vil af Erhvervsstyrelsen blive sendt til tvangsopløsning, oplyser Nuna Advokater, der oplyser, at de er parat til at hjælpe med de praktiske ændringer.

Få adgang til høringsmaterialet og de mange ændringer her

Høringsfristen er i øvrigt sat til den 29. juli.