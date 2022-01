Den ældste og yngste i Kujalleq: Borgerservicen bør blive bedre

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 02. januar 2022 - 11:44

Manasse Semsen kommer fra Nanortalik, han fyldte 70 i 2021. Han har igennem sin tid lagt mærke til forværring af borgerservicen og dårligere veje i byer og bygder i Sydgrønland.

- Hvis vi bare kigger på vejene, så har der ikke været meget vedligeholdelse siden kommunesammenlægningen i 2009. Derudover er borgerservicen blevet værre. Jeg kan komme ind på flere punkter, men de to er nok det allervigtigste, siger Manasse Semsen.

Angutitsiaq Isbosethsen er det yngste kommunalbestyrelsesmedlem i hele landet. Han blev valgt ind som 20-årig.

- Min mor har været politiker og flere af mine nærmeste. Siden jeg var barn, kunne jeg godt lide at følge med i samfundet. Jeg er stolt over at være det yngste kommunalbestyrelsesmedlem i hele Grønland, og jeg blev overrasket, da jeg fik nok stemmer til at komme ind i Kommune Kujalleq, siger Angutitsiaq Isbosethsen (IA).

Han vil blandt andet arbejde for, at de ældre i hele Kujalleq får bedre vilkår.

- Under valgkampen har jeg flere gange lovet at forbedre servicen for borgerne. Hvis vi bare tager de ældres vilkår, så mener jeg, at der bør være bedre vilkår for de ældre. Her tænker jeg på hjemmehjælp. Vi skal have flere hjemmehjælpere, siger den nu 21-årige politiker i Kommune Kujalleq Angutitsiaq Isbosethsen.

Håber på et godt samarbejde

Efter en snak med de to politikere, lyder det til, at de er ret enige i forbedringer både i Nanortalik og i Narsaq. Det vil begge to gerne arbejde for, at alle indbyggere får bedre vilkår i Sydgrønland, selvom kommunens økonomi ser stram ud.

- Det har været en hård start. Vores økonomiske situation har været slem. Så jeg har i den første tid prøvet at følge med. Jeg håber, at der vil være et godt samarbejde på tværs af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, og at Kommune Kujalleq vil begynde på en frisk, i det nye år, siger Angutitsiaq Isbosethsen.

Manasse Semsen har været fanger og fisker hele sit liv. Han stillede op for Siumut og vil derfor arbejde med deres værdier. Men han vil ikke skjule, at han ønsker et godt samarbejde på tværs af alle de tre partier.

- Jeg ved godt, at man ikke kan få sin vilje i politik hele tiden. Men jeg håber, at vi alle sammen vil samarbejde godt på vegne af befolkningen. Vi fik stemmerne, fordi de stolede på os, og det skal vi leve optil. Inuit Ataqatigiit vil skabe forandringer, og de gik til valg på det. Så jeg håber, at de vil skabe ændringer i tæt samarbejde med os alle sammen, understreger Manasse Semsen (S).

Han fortæller, at det har været en anderledes jul på grund af mangel på sne. Hvilket vil blive husket langt ind i fremtiden.