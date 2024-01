Ældretalsmand: Pensionsreform hænger ikke sammen

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 04. januar 2024 - 11:44

Ældretalsmanden er vendt tilbage efter juleferien til helt anderledes arbejdsopgaver.

- Allerede på første arbejdsdag efter nytår modtog vi en henvendelse fra en ærgerlig alderspensionist med partner, der nu modtager 1.600 kroner mindre i pension om måneden i forhold til sidste år.

- Hun var forståeligt nok frustreret, da hun jo havde set frem til flere penge mellem hænderne i forbindelse med afskaffelsen af gensidig forsørgerpligt, siger ældretalsmand Kiista P. Isaksen i en pressemeddelelse.

Fra 1. januar 2024 gælder den nye alderspensionslov, hvor afsnittet om gensidig forsørgerpligt er fjernet. Det betyder, at alderspensionens grundbeløb gælder for alle alderspensionister uanset en eventuel samlevers indkomst. Pensionstillæggene er dog ændret, så en del alderspensionister med en samlever nu får mindre i tillæg.

Flere kommuner kimes ned

Avannaata Kommunia er en af dem, der har oplevet flere henvendelser fra alderspensionister der oplever at få mindre udbetalt fra årsskiftet.

- En rundringning til mine kontakter i kommunerne viser, at mange alderspensionister har henvendt sig til kommunerne om mindre udbetalt pension. Det er bekymrende, at alderspensionisterne nu får forværrede levevilkår, til trods for, at de havde fået lovning om forbedrede vilkår, når forsørgerpligten afskaffes.

Ældretalsmanden mener, at det er urimeligt, at de forværrede pensioner nu måske munder ud i flere sociale udgifter for kommunerne.

Hvor er pengene

Departementet for sociale anliggender understreger overfor Sermitsiaq.AG at ændringen i loven gavner de fleste alderspensionister. En lille gruppe alderspensionister med lønmodtagende samlever vil dog opleve en mindre indtægt.

Departementet forklarer situationen således i en pressemeddelelse:

- (..) det betyder også, at alderspensionister der tidligere blev anset som ”enlige” fordi deres partner ikke modtog alderspension, nu anses som alderspensionist med partner.

- Det betyder således, at nogle alderspensionister overgår fra at blive set som ”enlige” til at have en partner. Det betyder, at pensionstillægget vil falde fra 85.642 kr. til 47.604 kr. årligt, skriver Departementet for Sociale Anliggender.

Ældretalsmanden stiller sig uforstående overfor situationen:

- Afskaffelsen af forsørgerpligten skulle i virkeligheden have resulteret i, at en ægtefælles indkomst ikke længere skal modregnes i alderspensionisters pension. Men forholdene for flere grupper af ældre er netop bare blevet forværrede af ændringen, og det er til trods for, at Naalakkersuisut har lovet en årlig forbedring på 16,8 millioner kroner alene til alderspensionister fra og med 1. januar 2024.